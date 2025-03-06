«Контур» запускает электронный документооборот с Белоруссией

В ближайшее время клиенты «Контур.Диадока» получат возможность осуществлять юридически значимый электронный документооборот с контрагентами из Республики Беларусь.

Соглашение о трансграничном ЭДО уже достигнуто с двумя белорусскими операторами. Благодаря этому контрагенты из России и Белоруссии смогут обмениваться электронными документами без необходимости их дублировать на бумаге. Для подписания каждая из сторон использует свою привычную электронную подпись, после чего она заверяется доверенной третьей стороной и признается юридически значимой в обеих странах. Функциональность востребована у любой компании, которая ведет внешнеэкономическую деятельность с белорусскими партнерами.

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур», сказал: «Товарооборот между Россией и Беларусью в 2024 г. вырос на 7,4% до ,6 млрд. И мы в «СКБ Контур» видели запрос со стороны бизнеса на цифровизацию экспортно-импортных операций, как одно из условий упрощения и развития торговых отношений между двумя странами. Для нас важно, чтобы наши клиенты первыми получали доступ к современным сервисам, тем более таким перспективным как трансграничный электронный документооборот».

В скором времени будет возможен обмен двумя типами электронных документов: универсальным передаточным документом (УПД) по приказу №970 и Товарной накладной формата Республики Беларусь. В дальнейшем список пополнится и другими типами документов, в том числе неформализованными.

Белоруссия станет уже второй страной, с которой российские абоненты «Диадока» смогут обмениваться юридически значимыми электронными документами. Ранее «Контур» реализовал ТЭДО с Китаем, подписав соглашение с оператором Shanghai Electronic Certification Authority (SHECA). Уже сейчас контрагенты из России взаимодействуют в «Диадоке» с китайскими партнерами.

Помимо ТЭДО, клиентам «Контура» первым в России стал доступен международный ЭДО с контрагентами. В этом случае партнеры из более чем 30 стран взаимодействуют с организациями-резидентами прямо в «Диадоке». Такой документооборот имеет юридическую значимость в России.