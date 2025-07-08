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«Контур» анонсировал запуск трансграничного ЭДО с Казахстаном ​

До конца лета 2025 г. у пользователей появится возможность вести юридически значимый трансграничный ЭДО с Республикой Казахстан. «Контур» заключил соглашение о трансграничном ЭДО (ТЭДО) с двумя казахстанскими операторами. Сейчас проходит нагрузочное тестирование — это значит, что уже в ближайшее время новая возможность будет доступна для пользователей. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Первое время пользователи смогут отправлять и подписывать неформализованные документы, в будущем список доступных документов расширится. Также «Контур» намерен подключить еще нескольких партнеров — операторов ЭДО. Для подписания каждая из сторон использует электронную подпись (ЭП) своей страны, после подписания ЭП проверяет сертифицированная доверенная третья сторона в каждом из государств. Этот процесс обеспечивает юридическую значимость документов для каждой страны.

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Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «Множество российских компаний ведут внешнеэкономическую деятельность с Республикой Казахстан, и это не только приграничные регионы. У бизнеса есть запрос на цифровизацию экспортно-импортных операций. Трансграничный ЭДО повлияет на упрощение и развитие торговых отношений между нашими странами, а также позволит пользователям сэкономить время на подготовку и отправку документов».

Казахстан стал третьей страной, с которой у «Контура» налажен трансграничный электронный документооборот. Уже сейчас российские контрагенты взаимодействуют с партнерами из Китая и Белорпуссии. Также пользователям доступен международный ЭДО (МЭДО) с контрагентами из более чем 30 стран. В МЭДО документы имеют юридическую значимость только на территории России.

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