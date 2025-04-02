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БЦК Белорусская цементная компания Белорусский цементный завод
|02.04.2025
|«Тензор» реализовал трансграничный обмен документами с Белоруссией 1
|20.08.2014
|Omnicomm внедряет ГЛОНАСС в Беларуси 2
БЦК и организации, системы, технологии, персоны:
|Омникомм - Omnicomm 164 1
|Тензор 109 1
|Кричевцементношифер - Кричевский цементный завод 1 1
|БелАЗ - МоАЗ - Могилёвский автомобильный завод имени С. М. Кирова 3 1
|Савушкин продукт 3 1
|БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 65 1
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2950 1
|Тензор - ТЭДО - Трансграничный электронный документооборот 4 1
|ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2783 1
|Беларусь - Белоруссия 5791 2
|Беларусь - Могилевская область 23 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17339 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147646 1
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