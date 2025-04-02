Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173295
ИКТ 13489
Организации 10557
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3426
Системы 25403
Персоны 74350
География 2810
Статьи 1511
Пресса 1207
ИАА 692
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2617
Мероприятия 847

БЦК Белорусская цементная компания Белорусский цементный завод



02.04.2025 «Тензор» реализовал трансграничный обмен документами с Белоруссией 1
20.08.2014 Omnicomm внедряет ГЛОНАСС в Беларуси 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

БЦК и организации, системы, технологии, персоны:

Омникомм - Omnicomm 164 1
Тензор 109 1
Кричевцементношифер - Кричевский цементный завод 1 1
БелАЗ - МоАЗ - Могилёвский автомобильный завод имени С. М. Кирова 3 1
Савушкин продукт 3 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 65 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2950 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2210 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12207 1
Электронный документ - Electronic document 1477 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2565 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1591 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1268 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12754 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3914 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2868 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52130 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 419 1
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 132 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 313 1
Тензор - ТЭДО - Трансграничный электронный документооборот 4 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2783 1
Емельянов Станислав 67 1
Резник Екатерина 1 1
Беларусь - Белоруссия 5791 2
Беларусь - Могилевская область 23 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17339 1
Россия - РФ - Российская федерация 147646 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8174 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 900 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 241 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5618 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5874 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19019 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5044 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355027, в очереди разбора - 759375.
Создано именных указателей - 173295.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие стайлеры для волос: выбор ZOOM

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Как помыть окна весной и не устать: лучшие роботы для мойки окон

Показать еще

Наука

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153