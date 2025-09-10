Разделы

«Нартис» принимает участие в развитии зарядной инфраструктуры Краснодарского края

Российский производитель зарядной инфраструктуры и интеллектуальных приборов учета «Нартис» (входит в промышленную Группу «НЭК») подписал соглашение с Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края. Ключевой целью сотрудничества станет развитие в регионе сети зарядных станций для электротранспорта. Об этом CNews сообщили представители «Нартис».

В рамках соглашения «Нартис» обеспечит поставки и внедрение современных зарядных станций собственного производства. Компания предлагает широкий модельный ряд оборудования: станции переменного тока (AC) мощностью от 3,5 до 44 кВт, а также станции постоянного тока (DC) от 20 до 240 кВт, что позволит закрывать все потребности – от частного использования до магистральных хабов.

«В условиях имеющегося энергодефицита Краснодарского края, развитие зарядной инфраструктуры пропорционально сказывается на цифровизации и наблюдаемости в электроэнергетике региона. Благодаря техническим решениям «Нартис» и «Энтелс» появляется возможность купировать проблему энергодефицита в регионе путем внедрения оборудования и программного обеспечения на трансформаторные подстанции, что делает возможным мониторинг и управление энергообъектов в Краснодарском крае», – сказал председатель профильной рабочей группы совета при губернаторе Сергей Зима.

«Развитие зарядной инфраструктуры – одна из наших стратегических задач. Подписание соглашения с ведущим отечественным производителем – ключевой шаг в ее решении. Это позволит обеспечить жителей и гостей края доступной и современной инфраструктурой для электротранспорта», – сказал заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края Денис Сорокалетов.

Партнерство также имеет сильную образовательную составляющую, направленную на подготовку нового поколения специалистов и повышение квалификации уже работающих в отрасли экспертов. Для этого «Нартис» передал Кубанскому государственному технологическому университету (КубГТУ) современное оборудование, включая зарядную станцию переменного тока, интеллектуальные приборы учета и устройства сбора данных. Это создает уникальную практическую базу для обучения студентов и переподготовки профильных специалистов в сфере электроэнергетики и зарядной инфраструктуры.

Евгений Царёв, Medoed: Автоматизация в ИБ сегодня — не только необходимость, но и вопрос выживания
Цифровизация

«Создание на базе университета Центра компетенций совместно с лидером отрасли – компанией «Нартис» – это стратегический шаг в подготовке кадров. Он позволяет выстроить непрерывную систему обучения: от студентов, которые с первого курса работают на реальном современном оборудовании, до программ повышения квалификации для действующих специалистов. Практические занятия на переданном оборудовании – зарядных станциях, интеллектуальных системах учета и телеметрии – гарантируют, что выпускники и специалисты будут владеть именно теми компетенциями, в которых остро нуждается современная энергетика и которые гарантируют их востребованность на рынке труда», – отметил директор ИКСиИБ КубГТУ Александр Макарян.

«Мы видим большой потенциал Краснодарского края в развитии зарядной инфраструктуры. Для нас важно не только обеспечивать регион современными решениями для электротранспорта, но и формировать кадровый резерв, передавая студентам возможность обучаться на нашем оборудовании. Это наш вклад в будущее энергетики и развитие новых отечественных технологий», – сказал директор по организационному развитию «Нартис» Андрей Лужинский.

