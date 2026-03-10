Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191365
ИКТ 14755
Организации 11423
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3557
Системы 26646
Персоны 83272
География 3037
Статьи 1576
Пресса 1279
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 885

Аэропорт Геленджик ИАТА: GDZ, ИКАО: URKG


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.03.2026 Аэропорт Геленджик протестировал отечественную ИT-систему управления строительной документацией 3
31.07.2025 «МегаФон» обнулит трафик на сайт аэропорта Геленджика 1
20.12.2021 МТС развернула цифровую инфраструктуру в новом терминале аэропорта Геленджик 3
13.08.2009 «Астерос» создает ИТ-инфраструктуру аэропорта Геленджик 1

Публикаций - 4, упоминаний - 8

Аэропорт Геленджик и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10177 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14782 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 642 1
ВТБ Инфраструктурный Холдинг 2 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3037 1
Администрация Краснодарского края 63 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74379 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17293 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4082 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8904 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22107 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 587 1
Пропускная способность - Bandwidth 1842 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58051 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29030 1
Таранченко Иван 1 1
Ласкавый Сергей 22 1
Сулава Татьяна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 159301 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 157 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2139 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Туапсе 99 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 491 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46279 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18893 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2958 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1731 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1723 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1599 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1337 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 260 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1841 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7048 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2981 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17524 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6330 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5996 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2685 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 979 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20543 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5930 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423930, в очереди разбора - 726946.
Создано именных указателей - 191365.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240