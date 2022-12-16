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Клиенты «Точки» смогут напрямую общаться с госорганами и обмениваться документами с контрагентами

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» вошёл в реестр операторов электронного документооборота. Клиенты банка смогут отправлять отчётность, вести переписку с госорганами, отправлять счета-фактуры, договоры, УПД контрагентам прямо из интерфейса интернет-банка.

«Точка» будет доверенным оператором электронного документооборота с Налоговой службой, ФСС, ПФР и Росстатом. Также компания выступит в качестве оператора по обмену документами с контрагентами.

«Точка» — один из первых банков, который стал доверенным оператором электронного документооборота. По части интеграций мы продолжим работать с подрядчиками, но будем развивать и свой документооборот. Статус оператора ЭДО также позволяет банку предоставить пользователям роуминг. Сейчас мы тестируем этот функционал, но после всех проверок пользователи смогут отправлять документы на подписание в другие системы ЭДО. Кроме того, мы сможем гибче реагировать на запросы пользователей — дорабатывать текущие документы под их требования и добавлять новые типы. Мы в «Точке» считаем, что это сделает общение с госструктурами ещё проще и интуитивно понятнее — этого, на наш взгляд, пока что не хватает на рынке», — сказала Елизавета Долгополова, руководитель проектов в «Точке».

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«Раз мы сами будем предоставлять услуги по отправке отчётности обмену документами с контрагентами, то и всю ответственность за качество возьмём на себя: в «Точке» есть гарантия качества, за которую мы готовы ручаться деньгами — речь об услуге «манибэк». Это позволит сделать более приятной такую непростую часть предпринимательской деятельности, как электронный документооборот», — сказала Вера Порошина, бизнес-архитектор в компании.

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