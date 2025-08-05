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ПАО «ВымпелКом» использует API «Контур.Экстерна» для обработки больничных листов ​

ПАО «ВымпелКом» сдает отчетность в контролирующие органы через сервис «Контур.Экстерн». Чтобы упростить обработку электронных больничных листков, в 2022 г. компания интегрировала «Контур.Экстерн» в финансовую систему на базе Oracle с помощью программного интерфейса — API. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

С 2022 г. ПАО «ВымпелКом» оформляет социальные пособия по проактивной схеме, утвержденной Федеральным законом от 30.04.2021 № 126-ФЗ. Суть этой схемы в том, что расчет пособия инициирует СФР: Фонд получает информацию о закрытии электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН) от медучреждения и запрашивает недостающие данные о застрахованном лице у работодателя. Компания, в свою очередь, подтверждает их, дополняет или корректирует.

До интеграции «Экстерна» обработка ЭЛН была ручным процессом, в котором участвовали восемь специалистов. По каждому больничному листку требовалось выяснить у сотрудника номер ЭЛН, зайти в специальную форму в кадровой системе, сделать запрос, получить информацию по ЭЛН, вручную заполнить необходимые данные. Далее все ЭЛН собирали в реестры в XML-формате, сохраняли на компьютер и затем вручную переносили в «Экстерн». Нужно было ждать, пока каждый файл загрузится, и получить ответ от «Экстерна» о результатах загрузки.

В 2022 г. процесс обработки ЭЛН стал настолько трудоемким, что выделенные под решение задачи специалисты уже не справлялись с объемами, возникали технические сбои при загрузке XML-файлов с ЭЛН. «Контур» предложил ПАО «ВымпелКом» использовать API «Экстерна», чтобы автоматизировать процессы, связанные с обработкой ЭЛН. Внедрение API заняло около трех месяцев. В течение этого времени «Контур» часто выступал связующим звеном между компанией и СФР, сообщая о технических изменениях в части проактивных выплат, которые Фонд планировал реализовать.

Использование API позволило автоматизировать обработку больничных листков. Теперь кадровая система ПАО «ВымпелКом» автоматически получает информацию о больничных листах из «Экстерна», формирует ответы на запросы недостающих сведений и отправляет их в «Экстерн», откуда они поступают в СФР. Сейчас ПАО «ВымпелКом» получает в среднем 4000 ЭЛН в год. Обработкой ЭЛН занимаются два человека, остальных сотрудников перевели на решение других задач.

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Елена Панфилова, руководитель службы методологии отчетности с персоналом и физическими лицами, ПАО «ВымпелКом»: «После внедрения API мы смогли перераспределить трудовые ресурсы с проактивных выплат на другие более важные задачи, которые стоят перед подразделением. Сейчас весь процесс контролируют два человека, и на это у них уходит лишь небольшая часть рабочего дня. Используя API «Экстерна», мы можем быстро загружать и обрабатывать большой объем информации. Благодаря этому у нас появилась возможность произвести интеграцию с личным кабинетом сотрудника ПАО «ВымпелКом», так как данные в него загружаются теперь из финансовой системы Oracle автоматически. Когда в личный кабинет поступает информация о закрытии ЭЛН, работник может указать дни в период больничного, в которые он фактически выполнял свои трудовые обязанности».

Тимур Ямпольский, руководитель проектов по внедрению сервисов отчетности, СКБ «Контур»: «Кроме взаимодействия с СФР и работы с документами в рамках проактивных выплат, API «Экстерна» можно использовать и для других сценариев. Например, для обработки требований ФНС или для сверки по единому налоговому счету прямо из учетной системы компании».

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