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«Контур.Экстерн» занял первое место в рейтинге онлайн-сервисов для ведения учета и сдачи отчетности

ИТ-маркетплейс CNewsMarket представил рейтинг электронных сервисов ведения учета и сдачи отчетности, ориентированных на потребности enterprise-сегмента и компаний с разветвленной филиальной структурой. Первенство досталось решению «Контура».

Сравнение сервисов выполнялось по следующим критериям: функциональность, безопасность и хранение данных, тарифная политика, сервис и поддержка. Электронные решения для формирования и подачи документов в ФНС и другие контролирующие ведомства, ориентированные на крупный бизнес, отличаются наличием дополнительной функциональности. Среди важнейших можно выделить автоматическую проверку документов в массовом режиме, интеграцию с банками и ЭДО, соблюдение особых требований к безопасному хранению чувствительных данных, а также работу с сертификатами электронной подписи и машиночитаемыми доверенностями.

Первое место в рейтинге занял «Контур.Экстерн». Сервис располагает широкими возможностями для работы с отчетностью: массовая отправка документов в контролирующие органы, контроль сроков сдачи отчетов и уплаты платежей, многопользовательский режим и другие. Решение подходит для предприятий любого масштаба: от самозанятых до многофилиальных структур, а также для бухгалтерских фирм и бюджетных организаций.

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Безопасность

Павел Орловский, руководитель проекта «Контур.Экстерн», сказал: «Нам очень приятно, что «Экстерн» стал лидером рейтинга в год своего 25-летия. За время своего развития «Экстерн» превратился в полноценную экосистему для бухгалтера, которая позволяет решать все его рабочие задачи. Здесь можно вести учет, готовить и сдавать отчетность, рассчитывать зарплату, отпускные и больничные. Кроме того, в сервисе ежегодно расширяется спектр специальных возможностей, которые помогают эффективно сдавать отчетность даже самым большим организациям и бухгалтериям со сложной структурой. Среди них — настройка прав доступа к данным, управление электронными доверенностями в одном окне и другие».

«Контур.Экстерн» – сервис учета и отчетности, который позволяет юрлицам и ИП вести кадровый, бухгалтерский и налоговый учет, взаимодействовать с ФНС, СФР, Росстатом, Росприроднадзором, МВД и другими государственными органами. «Экстерн» сокращает ручной труд, помогает минимизировать риск ошибок и штрафов. Подходит для бизнеса любого масштаба и сферы деятельности.

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