«Контур» предложил бизнесу дистанционное подписание отчетности

Новая возможность доступна в системе интернет-отчетности «Контур.экстерн» и позволяет организациям отчитываться в контролирующие органы, даже если руководителя нет рядом. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

С 2022 г. действуют новые правила работы с электронной подписью. Руководители организаций и ИП получают сертификаты электронной подписи не в коммерческих удостоверяющих центрах, а в удостоверяющем центре ФНС. Ключи таких сертификатов некопируемые и выдаются в единственном экземпляре. Поэтому, если руководитель физически удален от бухгалтерии и не может подписать отчетность организации, бухгалтеру надо заранее позаботиться о доступе к токену с сертификатом руководителя или оформлять специальную доверенность, которая даст право подписывать отчетность. Однако на практике эти варианты бывают недоступны.

В такой ситуации поможет сервис дистанционного подписания: сначала бухгалтер формирует отчет в «Контур.экстерне» и по клику отправляет документ на подпись директору. Далее руководитель получает email со ссылкой на нужный отчет, заходит в специальную упрощенную версию «Контур.экстерна», подписывает отчет и отправляет его в контролирующий орган.

Артем Прескарьян, руководитель «Контур.Экстерна» и направления «Сервисы для предприятий» в «Контуре», технический директор: «За счет дистанционного подписания бухгалтер освобожден от трудоемкой работы с доверенностями, и ему не нужно решать вопрос, как получить доступ к токену руководителя. Если на обслуживании у него несколько организаций, бухгалтер может быть уверен в безопасности данных своих клиентов, ведь у каждого руководителя есть доступ только к своим отчетам. Для директора большое преимущество в том, что он не передает свой сертификат, а значит, не допускает его компрометации. А также не погружается в сложные процессы — достаточно перейти по ссылке и подписать отчет.

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«Контур.экстерн» — система отчетности через интернет в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, РАР, Росприроднадзор, ЦБ РФ.

«Контур» — экосистема продуктов для бизнеса, которые помогают тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делают проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2021 г. составила 22,6 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,2 млн компаний в России и за рубежом.