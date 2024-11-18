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«Контур.Экстерн» провел интеграцию с «Контур.ОФД»: теперь в учете можно отражать данные из касс

Пользователи тарифа «Учетный» в «Контур.Экстерне», у которых подключен «Контур.ОФД», теперь смогут получать из касс отчеты о закрытии смены в виде приходных кассовых ордеров. Это сокращает время на работу с документами и снижает риск ошибок в учете. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Контур.Экстерн» — система отчетности и учета, которая помогает отправлять сведения в госорганы по актуальным формам, отвечать на требования и проводить сверки с налоговыми органами. В системе можно вести бухгалтерский и налоговый учет, начислять зарплату, обмениваться электронными документами и пользоваться нормативно-правовой базой.

«Контур.ОФД» — это сервис, который передает в налоговые органы сведения о расчетах и действиях на кассе согласно Федеральному закону от 22.05.2003 № 54-ФЗ, а также работает с маркировкой.

Интеграция между «Контур.Экстерном» и «Контур.ОФД» удобна для пользователей, которые ведут учет в «Экстерне». Предприятия, которые принимают платежи от физлиц через кассы, ежедневно должны передавать в бухгалтерию документы о закрытии смены (z-отчеты) из касс. В учете эти данные оформляются в виде приходных кассовых ордеров (ПКО).

Клиенты ОФД и «Экстерна» теперь смогут автоматически получать z-отчеты из касс в виде ПКО и легко отражать данные в учете. Это упростит работу бухгалтера и поможет избегать ошибок.

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Павел Орловский, руководитель «Контур.Экстерна»: «Наша задача — помочь бухгалтерам и предпринимателям решать все задачи по учету, кадрам и отчетности в рамках одного сервиса. Благодаря интеграции с «Контур.ОФД» наши пользователи из розницы, общепита и сферы услуг смогут автоматизировать еще один регулярный процесс и легко передавать данные из касс в бухгалтерию. Постепенно мы будем добавлять в «Экстерн» все больше возможностей для автоматического приема данных из сервисов для бизнеса».

Возможности учета «Контур.Экстерна» подойдут для малых и средних коммерческих организаций, без тяжелых и вредных условий труда. Вести бухгалтерию в системе могут ИП и компании на всех популярных системах налогообложения: УСН, ОСНО, патенте.

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