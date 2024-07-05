«Контур.Норматив» теперь доступен только клиентам «Контур.Экстерна»

«Контур.Экстерн» развивается как экосистема для бухгалтера. Сначала сервис отчетности включил возможность вести учет. Теперь у клиентов «Экстерна» есть эксклюзивный доступ к справочно-правовой системе «Контур.Норматив». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Контур.Экстерн» — сервис для сдачи отчетности в контролирующие органы через интернет, которым пользуются 2,3 млн юрлиц и ИП. В 2023 г. «Экстерн» объединился с учетной системой «Контур.Бухгалтерия» и стал единым сервисом для отчетности и ведения учета. Теперь в список возможностей, которые доступны только клиентам «Экстерна», вошла справочно-правовая система «Контур.Норматив».

«Контур.Норматив» — это справочно-правовой сервис с экспертной поддержкой по бухгалтерским, кадровым и юридическим темам. Если раньше «Норматив» можно было подключить как отдельный сервис, то теперь — только в составе «Экстерна». При этом клиенты, которые приобрели «Норматив» до 1 августа 2024 г., смогут пользоваться им до конца оплаченного периода.

Таким образом, «Экстерн» предлагает бухгалтерам полноценное рабочее место, где есть вся необходимая профессиональная информация: законодательная база и справочники «Норматива», а также новости законодательства в самом сервисе и в электронном журнале, дайджест на почту с разбором главных изменений.

Павел Орловский, руководитель «Контур.Экстерна»: «Наша цель — дать бухгалтеру единое пространство, где он сможет закрывать все рабочие процессы. «Экстерн» позволяет готовить и сдавать отчетность, вести учет, рассчитывать зарплату, отпускные и больничные. Кроме того, теперь у клиентов «Экстерна» будет эксклюзивный доступ к справочно-правовой системе».