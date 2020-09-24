«ИТ-град» и «Полиматика» объявили о сотрудничестве

Облачный провайдер «ИТ-град» (входит в группу МТС) сообщил о начале сотрудничества с компанией «Полиматика», разработчиком ИТ-систем анализа больших данных (Big Data). Технологические партнеры обеспечат российский бизнес и государственные учреждения инструментами работы с Big Data для повышения операционной эффективности, качества клиентского сервиса, прогнозирования спроса и продаж. Партнерство будет способствовать доступности решений для анализа больших данных: облачная реализация в разы снизит стоимость владения аналитическими системами.

Клиенты смогут воспользоваться аналитической платформой Polymatica из облака провайдера «ИТ-град» для обработки больших объемов данных. Банки, торговые сети, логистические компании смогут тестировать маркетинговые гипотезы для роста продаж. Учебные заведения получат возможность пользоваться Data Mining для реализации научных и образовательных проектов.

Виртуальная инфраструктура «ИТ-град», базирующаяся в дата-центрах уровня Tier III, обеспечит надежность работы и возможность быстрого масштабирования аналитической платформы Polymatica. При работе с особыми категориями данных клиенты получат доступ к изолированной виртуальной инфраструктуре, защищенной сертифицированными средствами защиты информации в соответствии с требованиями российского законодательства. Реализована возможность резервного копирования и оперативного восстановления данных.

«Облака делают анализ больших данных более доступным, а, значит, все больше компаний из различных отраслей смогут воспользоваться преимуществами технологий Big Data. Например, при создании новых сервисов даже компания среднего размера сможет получить доступ к интерактивной облачной аналитике для тестирования гипотез. Минимальный бюджет подобного решения составит от 80 тысяч рублей в месяц, что в разы дешевле по сравнению с использованием собственных ИТ-ресурсов», – отметил генеральный директор «ИТ-град» Юрий Зинченко.

«За счет партнерства с "ИТ-град" мы снижаем порог входа в технологию аналитики Big Data. Высокопроизводительная аналитика в облаке — это революционное изменение в способах использования данных организациями в реальном времени по разумной цене», – сказал генеральный директор компании «Полиматика» Сергей Куликовский.