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Железнов Видия
СОБЫТИЯ
Публикаций - 6, упоминаний - 7
Железнов Видия и организации, системы, технологии, персоны:
|Чирков Тарас 13 2
|Самойлов Юрий 75 2
|Мотовилов Олег 71 2
|Березин Максим 144 2
|Басистый Дмитрий 12 1
|Еременко Алексей 8 1
|Шмулевич Марк 90 1
|Брызгалов Александр 11 1
|Милехин Андрей 5 1
|Чапман Анна 6 1
|Кольчугин Дмитрий 2 1
|Махлин Сергей 12 1
|Немченков Сергей 11 1
|Панфиленко Елена 1 1
|Ермаков Виктор 1 1
|Сенченя Григорий 2 1
|Колбин Евгений 87 1
|Любимов Олег 58 1
|Мегрелишвили Георгий 27 1
|Горелкин Антон 118 1
|Семенихин Максим 9 1
|Солдатов Алексей 104 1
|Хала Илья 50 1
|Willner Guy - Вилнер Гай 15 1
|Солодовников Алексей 20 1
|Мотовилова Валерия 1 1
|Царьков Петр 4 1
|Комиссарова Татьяна 3 1
|Алехин Заурбек 9 1
|Одинцов Никита 5 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467272, в очереди разбора - 725273.
Создано именных указателей - 199933.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467272, в очереди разбора - 725273.
Создано именных указателей - 199933.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.