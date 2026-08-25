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Индексная книга (каталог) CNews*
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Железнов Видия

СОБЫТИЯ


25.08.2026 Дата-центры в России классифицируют по надежности - с акцентом на физическую защиту 1
26.07.2022 Дата-центры выведут из «серой зоны» 1
28.12.2020 Сертификатам Uptime найдут бюджетную замену 2
24.07.2019 Крупнейшие поставщики IaaS выросли в полтора раза 1
16.07.2019 Российский облачный рынок переживает бум новых сервисов 1
05.12.2013 19 декабря состоится церемония награждения лауреатов премии «Время инноваций — 2013» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Железнов Видия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10975 4
МегаФон 10799 3
Yandex - Яндекс 9268 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15859 3
Крок - Croc 1965 3
Selectel - Селектел 546 3
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 48 2
Huawei 4683 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 654 2
Softline - Софтлайн 3757 2
VK - Mail.ru Group 3605 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9518 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 511 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 2
IXcellerate - Икселерейт 153 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 370 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 103 2
3data - 3дата 105 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Caravan Aero - Караван Аэро - ВДЦ Караван - Виртуальный Дата-Центр Караван 14 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Океанприбор ПК - Океанприбор приборостроительный концерн - Морфизприбор ЦНИИ - Водтрансприбор - Прибой Таганрогский завод 12 1
КС ЦОД АНО - Координационный совет по ЦОДам и облачным технологиям 14 1
Broadcom - VMware 2611 1
Cisco Systems 5372 1
Microsoft Corporation 25803 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2197 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 953 1
Т1 Сервионика - Айтеко - SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 49 1
Red Hat 1378 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1140 1
Tencent 191 1
РТИ 155 1
Linx - Связь ВСД 163 1
Т1 Сервионика - Servionica 278 1
Basis - Tionix - Тионикс - Basis Technology - Базис Технологии 87 1
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 73 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных - ЦХД инжиниринг 62 1
DataPro - ДатаПро 99 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8893 2
Силовые машины 166 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 1
Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса - СИОРА 3 1
Модернизация АНО 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2098 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
ГПБ - Газпромбанк 1277 1
Северсталь ПАО - Severstal 633 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 513 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 149 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 85 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13927 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5691 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2341 2
Росстандарт - РВК ТК 120 - Технический комитет по стандартизации 120 - Центры обработки данных 10 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3660 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3325 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5719 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3698 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2888 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5441 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2340 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1524 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
TIA - Telecommunications Industry Association 91 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12960 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18205 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54126 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18099 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25937 3
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 581 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33598 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24507 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22997 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35224 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3352 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3209 2
Искусственный интеллект как сервис - AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект из облака - Облачный искусственный интеллект 84 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1732 1
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 238 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 952 1
ГОСТ Р 58812 - ГОСТ Р 58811 - Центры обработки данных 4 1
OSD - Object Storage Device - Объектно-ориентированные хранилища данных - Объектное хранилище 301 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2427 1
Digital Legacy System - легаси-система - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 623 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18393 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3203 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3074 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16346 1
Стандартизация - Standardization 2342 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 796 1
Стресс-тестирование - Stress testing 79 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1170 1
GSLB - Global Server Load Balancing - Глобальная балансировка нагрузки серверов - Балансировщик нагрузки 167 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10714 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22905 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 366 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2322 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13177 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6717 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1265 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7905 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1362 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5524 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7239 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 2
Linx Datacenter - Linx ЦОД 57 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 1
Microsoft Azure 1527 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 748 1
CloudМТS 25 1
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 173 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 57 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 156 1
ГПБ Автолизинг Автомаркет 10 1
Чирков Тарас 13 2
Самойлов Юрий 75 2
Мотовилов Олег 71 2
Березин Максим 144 2
Басистый Дмитрий 12 1
Еременко Алексей 8 1
Шмулевич Марк 90 1
Брызгалов Александр 11 1
Милехин Андрей 5 1
Чапман Анна 6 1
Кольчугин Дмитрий 2 1
Махлин Сергей 12 1
Немченков Сергей 11 1
Панфиленко Елена 1 1
Ермаков Виктор 1 1
Сенченя Григорий 2 1
Колбин Евгений 87 1
Любимов Олег 58 1
Мегрелишвили Георгий 27 1
Горелкин Антон 118 1
Семенихин Максим 9 1
Солдатов Алексей 104 1
Хала Илья 50 1
Willner Guy - Вилнер Гай 15 1
Солодовников Алексей 20 1
Мотовилова Валерия 1 1
Царьков Петр 4 1
Комиссарова Татьяна 3 1
Алехин Заурбек 9 1
Одинцов Никита 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 166800 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19217 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47715 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54837 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19586 2
Казахстан - Республика 6071 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4209 1
Европа 24987 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13832 1
Земля - планета Солнечной системы 10881 1
Южная Корея - Республика 7066 1
Азия - Азиатский регион 5930 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8602 1
Германия - Федеративная Республика 13241 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57885 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4805 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53642 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18223 2
Аренда 2700 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12345 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3863 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7062 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3598 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11710 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7541 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5126 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6710 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6585 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8862 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2112 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1509 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3375 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4682 1
Великий шёлковый путь - The Great Silk Road 8 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1567 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1911 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2553 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1016 1
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 141 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4562 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4437 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7854 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 342 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10403 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 289 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1382 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 749 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2310 1
N+1 - Издание 188 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8632 3
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 123 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
Gartner - Гартнер 3660 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3981 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 365 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 146 1
CNews Инновация года - награда 155 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 31 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 303 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1493 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467272, в очереди разбора - 725273.
Создано именных указателей - 199933.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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