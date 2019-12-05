МТС запустил сервис SAP-хостинга в России

Новый сервис «ИТ-града»

Как стало известно CNews, облачный провайдер «ИТ-град» (входит в группу МТС) запустил совместный с интегратором и партнером SAP – компанией itelligence – сервис хостинга решений SAP в облаке на базе дата-центров в России. С помощью сервиса клиенты смогут развернуть с нуля или перенести уже существующие системы в облако провайдера. Провайдер предоставит клиентам ИТ-инфраструктуру для размещения в ней ПО и данных, а специалисты itelligence обеспечат запуск, сопровождение и администрирование решений SAP.

Для реализации проектов, которые предполагают наличие большого числа специфических требований, объединенной командой провайдеров «ИТ-град» и CloudMTS (также входит в облачное направление бизнеса МТС) будут разворачиваться частные облака на базе технологии виртуализации Vmware на собственных площадках МТС. К примеру, в данный момент CloudMTS реализуется проект по размещению в частном облаке цифровой платформы на основе решений SAP для российского лесопромышленного холдинга Segezha Group. Частное облако для него создается в собственном дата-центре МТС – «Авантаж».

«ИТ-град» в партнерстве с itelligence запустил сервис SAP-хостинга в России

«ИТ-град» – это не первая компания, предоставляющая сервис SAP-хостинга в России. В разговоре с CNews представитель провайдера отметил, что главным конкурентом компании в этой сфере является Dataline, в сотрудничестве с Saprun оказывающий подобные услуги. Однако, учитывая недавнее приобретение Dataline «Ростелекомом», в «ИТ-граде» не берутся сказать, как сделка повлияет на развитие направления SAP-хостинга.

Зачем нужен SAP-хостинг

На вопрос CNews о преимуществах развертывания решений SAP в частном облаке по сравнению с применением модели on-premise (ПО на инфраструктуре заказчика), представитель «ИТ-града» ответил, что при использовании облачной модели ответственность за работоспособность ИТ-инфраструктуры лежит на провайдере, который обладает необходимыми компетенциями.

Также развертывание ПО on-premise сопряжено со значительными расходами, причем не только покупку оборудования на старте, но и на последующую его инсталляцию (обычно вместе с услугами консалтинговой компании). Затем следуют эксплуатационные затраты, включающие себя еще и зарплаты собственным сотрудникам, обслуживающим данное оборудование. По оценке «ИТ-града», облачная модель позволяет минимум на 25% оптимизировать издержки на ИТ-инфраструктуре, задействованной в проектах.



Кроме того, в компании упомянули о так называемой проблеме 2025 г., которая актуальна для тех компаний, который уже работают с SAP по модели on-premise. Напомним, для клиентов SAP в 2025 г. прекращается полноценная поддержка для всех ключевых версий приложений, включая ERP 6.0. Как пояснили CNews в «ИТ-граде», с 2025 г. пользователям SAP ERP придется переходить на SAP HANA, из-за чего весь парк «железа», на котором клиенты работают сейчас, станет непригодным и не сможет работать с новыми системами. В результате компаниям придется закупать новое оборудование и инвестировать в новые сервера или же воспользоваться SAP-хостингом.

Решения SAP в облаке Microsoft Azure

5 декабря 2019 г. SAP и Microsoft объявили о заключении партнерского соглашения по совместному продвижению на рынок продуктов SAP S/4HANA и SAP Cloud Platform в облаке Microsoft Azure – от разработки концепции до организации продаж. Его цель – упростить все этапы модернизации и развертывания платформ.



SAP будет способствовать миграции в облако Microsoft Azure заказчиков, использующих локальные решения SAP ERP и SAP S/4HANA. Сюда входят новые развертывания и перевод существующих пользователей SAP HANA Enterprise Cloud на гипермасштабируемую инфраструктуру. При этом SAP по-прежнему будет предлагать потребителям выбрать решение, наиболее соответствующее требованиям их бизнеса.



Об облачных провайдерах «ИТ-град» и CloudMTS

«ИТ-град» наряду с провайдером CloudМТS и платформой 1cloud входит в облачное направление бизнеса МТС. В рейтинге «CNews Analytics: Крупнейшие поставщики IaaS в России 2019» облачное направление МТС заняло вторую строчку, уступив только Softline. Суммарная выручка CloudMTS, «ИТ-града», 1cloud от оказания услуг IaaS в 2018 г. составила 2,462 млрд руб.

«ИТ-град», приобретенный МТС в январе 2019 г. за почти 2,5 млрд руб., предоставляет облачные сервисы для корпоративного и государственного секторов: IaaS, SaaS, PaaS-решения, виртуальные дата-центры, гибридные облака, услуги резервного копирования. В облаке провайдера можно размещать системы, требующие соответствия инфраструктуры стандарту PCI DSS. Провайдер владеет собственной географически распределенной инфраструктурой, размещенной в дата-центрах уровня Tier III в России и Казахстане.

Провайдер CloudМТS, помимо IaaS-сервисов предоставляет набор услуг для хранения и обмена корпоративной информацией, выделенный сегмент для работы с персональными данными согласно требованиям ФЗ-152, сервисы информационной безопасности (антивирус для публичного облака, WAF, защита от DDos-атак и другие).

В августе 2018 г. МТС развернули в своих ЦОДах гибридную систему Microsoft Azure Stack, что позволило оператору впервые в России начать предоставлять сервисы Azure из собственных ЦОДов. Клиенты могут воспользоваться сервисами IaaS, PaaS, а также средствами разработки приложений. Напомним, Microsoft Azure Stack — это гибридное облачное решение, с помощью которого заказчик может запустить сервисы Azure в собственном ЦОДе, при этом средства разработки, управление и безопасность будут такими же, как в глобальном Azure.

В феврале 2019 г. оператор запустил облачный сервис хранения данных для корпоративных клиентов, рассчитанный на большие массивы информации. Емкость объектного хранилища в данном сервисе начинается от 1 ТБ.

С 2007 г. у оператора есть свои ЦОДы, сейчас их уровень надежности определяется маркировкой Tier-III. ЦОДы МТС, находящиеся в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, были переоборудованы с использованием современных СХД и серверов. У оператора есть ЦОДы и в других городах: Самаре, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке. Ранее МТС предлагали услуги коммерческих ЦОДов в основном по схеме «колокейшн», при которой компании размещали собственное оборудование в ЦОДах оператора. В сентябре 2018 г. оператор купил ЦОД «Авантаж», один из крупнейших в России, за 8,9 млрд руб., включая чистый долг. Он стал десятым по счету дата-центром МТС.

Среди клиентов провайдеров: Abbyy, «Бритиш американ тобакко Россия», Ericsson, Hunkemoller Russia, S7 Airlines, «DMI Дятьково», «Юлмарт», сеть клиник «Медси».