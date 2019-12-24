«ИТ-град» и Edisoft договорились о совместном внедрении СЭД в России

Облачный провайдер «ИТ-град» (входит в группу МТС) и Edisoft, международный провайдер электронного документооборота и системный интегратор, сообщили о заключении соглашения о сотрудничестве. Партнеры будут совместно внедрять системы электронного документооборота по облачной модели для цифровизации российского бизнеса. Сотрудничество позволит снизить затраты корпоративных клиентов на владение СЭД до 25% ежемесячно, а также повысить качество и скорость исполнительской дисциплины, считают партнеры.

Коллаборация позволит «ИТ-граду» расширить портфель продуктов по автоматизации документооборота, а Edisoft гарантировать бесперебойную работу решений собственной разработки. Технологические возможности и экспертиза партнеров обеспечат заказчиков ресурсами по автоматизации бизнес-процессов для повышения скорости принятия управленческих решений и снижения трудозатрат при работе с документами. Сокращаются риски, связанные с длительной доставкой или потерей документов, также уменьшаются размеры бумажного архива.

Облачная инфраструктура «ИТ-града», размещенная в дата-центрах России уровня Tier III, обеспечит надежность работы и гибкое масштабирование решений Edisoft при сохранении производительности. Сервисы Edisoft могут объединять потоки внешнего и внутреннего документооборота, беря на себя задачи обработки большого массива данных и связи различных ERP с помощью минимальных доработок. Специалисты Edisoft обеспечат запуск и сопровождение систем по автоматизации документооборота.

«В "ИТ-граде" есть технологическая и бизнес-экспертиза, позволяющая разворачивать решения по СЭД в облаках для проектов любой сложности. Мы обеспечиваем надежную облачную инфраструктуру и гарантируем стабильную работу платформ независимо от объема нагрузок. Среди преимуществ облачной системы электронного документооборота – ускорение и прозрачность процессов, связанных с движением и согласованием документов, а также оптимизация затрат на автоматизацию бизнес-процессов», – сказал заместитель технического директора компании «ИТ-град» Евгений Свидерский.

«"ИТ-град" является одним из крупнейших облачных провайдеров в России. Компания Edisoft, в свою очередь, обладает богатым технологическим опытом в вопросах автоматизации бизнес-процесс в цепочках поставок и электронного обмена данными. Вместе мы способны предложить заказчикам реализацию полнофункциональных решений на базе электронного документооборота и облачных технологий. Мы рады сотрудничеству с "ИТ-градом", которое позволит нам реализовывать масштабные проекты, повышающие эффективность бизнеса», – отметил менеджер партнерской программы Edisoft Алексей Квятковский.