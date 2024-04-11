Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

«Сбер Бизнес Софт» интегрировал решение «СберКорус» в свою CRM-систему

Российская ИТ-компания «Сбер Бизнес Софт» и цифровая платформа для электронного документооборота (ЭДО) «СберКорус» внедрили сервис ЭДО «Сфера Курьер» в платформу для управления бизнесом SberCRM.

Благодаря этой интеграции пользователи SberCRM получили возможность обмениваться юридически значимыми документами с контрагентами непосредственно в CRM-системе при помощи сервиса «СберКорус». Теперь все сделки по ЭДО пользователей SberCRM, использующих сервис «Сфера Курьер», проходят в системе продуктов компаний группы «Сбер» без необходимости переходить на другие платформы.

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий
Импортонезависимость

«Сфера Курьер» ‒ это сервис электронного документооборота (ЭДО), который ускоряет рабочие процессы и сокращает издержки документооборота за счёт создания, подписания и отправки документа контрагенту за несколько минут. Благодаря продукту «СберКорус» не нужно печатать и хранить бумагу, тратить время и деньги на доставку, восстанавливать утерянные документы. Сервис «СберКорус», к которому уже подключились более 2 млн клиентов, поддерживает абсолютно любые типы документов, а скорость доставки одного экземпляра составляет несколько секунд.

«Сегодня более 2,7 млн компаний и организаций являются нашими клиентами, а число ежемесячных активных пользователей продуктов «СберКорус» составляет 452 тыс. человек. Миссия компании ‒ создавать удобный цифровой мир для роста бизнеса. Мы помогаем использовать продукты «Сбера» удобнее, поэтому расцениваем интеграцию «Сфера Курьер» в SberCRM как очередной шаг навстречу клиентам для помощи в их ежедневных задачах, связанных с ЭДО», ‒ отметил и.о. генерального директора «СберКорус» Виталий Тарасов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

Стало известно имя таинственного инвестора «Софтлайна»

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

Двум топ-менеджерам разработчика российской системы бронирования Leonardo грозят сроки от 5 до 10 лет. Возбуждено уголовное дело

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

«Софтлайн» потратил 1,6 миллиарда на покупку знаменитого внедренца «1С»

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Гаджеты для ремонта техники и электроники в домашних условиях: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI nova Y72: доступный смартфон с кнопкой X

Где читать и скачать книги бесплатно: лучшие сервисы

Показать еще

Наука

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой
Показать еще