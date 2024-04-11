«Сбер Бизнес Софт» интегрировал решение «СберКорус» в свою CRM-систему

Российская ИТ-компания «Сбер Бизнес Софт» и цифровая платформа для электронного документооборота (ЭДО) «СберКорус» внедрили сервис ЭДО «Сфера Курьер» в платформу для управления бизнесом SberCRM.

Благодаря этой интеграции пользователи SberCRM получили возможность обмениваться юридически значимыми документами с контрагентами непосредственно в CRM-системе при помощи сервиса «СберКорус». Теперь все сделки по ЭДО пользователей SberCRM, использующих сервис «Сфера Курьер», проходят в системе продуктов компаний группы «Сбер» без необходимости переходить на другие платформы.

«Сфера Курьер» ‒ это сервис электронного документооборота (ЭДО), который ускоряет рабочие процессы и сокращает издержки документооборота за счёт создания, подписания и отправки документа контрагенту за несколько минут. Благодаря продукту «СберКорус» не нужно печатать и хранить бумагу, тратить время и деньги на доставку, восстанавливать утерянные документы. Сервис «СберКорус», к которому уже подключились более 2 млн клиентов, поддерживает абсолютно любые типы документов, а скорость доставки одного экземпляра составляет несколько секунд.

«Сегодня более 2,7 млн компаний и организаций являются нашими клиентами, а число ежемесячных активных пользователей продуктов «СберКорус» составляет 452 тыс. человек. Миссия компании ‒ создавать удобный цифровой мир для роста бизнеса. Мы помогаем использовать продукты «Сбера» удобнее, поэтому расцениваем интеграцию «Сфера Курьер» в SberCRM как очередной шаг навстречу клиентам для помощи в их ежедневных задачах, связанных с ЭДО», ‒ отметил и.о. генерального директора «СберКорус» Виталий Тарасов.