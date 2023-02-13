«Сберкорус» добавил в сервис кадрового ЭДО новые функции по запросам пользователей

Цифровая платформа для компаний и физических лиц «Сберкорус» внедрила три новые функции в сервисе кадрового электронного документооборота (КЭДО). Теперь пользователи могут настраивать видимость документов сотрудникам кадрового отдела, отправлять документы без подписания со стороны работодателя и прикладывать любые вложения к отправляемым документам. Об этом CNews сообщили представители «Сберкоруса».

Идеи нового функционала были получены в ходе опроса пользователей сервиса.

Внедрение новых функций поможет перевести в цифровой вид любой кадровый процесс и экономить до 60% времени сотрудников HR-блока на рутинных задачах.

Настройки видимости по типам документов помогут разделить рабочие процессы между кадровиками. Теперь можно выделить сотрудников, отвечающих за определенный кадровый участок: отпуска, прием на работу, больничные и т. д.

Отправка документов без подписания со стороны работодателя ускорит получение согласий работников на обработку персональных данных или их передачу третьим лицам на 20-30%.

Также в КЭДО от «Сберкорус» теперь доступны вложения к документу. Это сделано для облегчения оформления дополнительных отпусков, отпусков по уходу за ребенком и других типов документов, с которыми нужно дополнительно предъявить любой другой документ (свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребенка и др.).

Для удобства сотрудников работодатель может настроить получение бесплатных SMS или e-mail-уведомлений об изменении статуса кадровых документов, чтобы они могли оперативно вносить нужные дополнения или получать информацию об утверждении отпуска или больничного.

«Большая часть нового функционала кадрового ЭДО «Сберкорус» инициирована нашими пользователями. Мы постоянно собираем обратную связь от наших коллег и партнеров и внедряем функции, которые основаны на реальных бизнес-процессах компаний и их кадровых департаментов. Это помогает сделать наш сервис максимально близким к реальным задачам сотрудников HR-отделов и своевременно внедрять те функции, которые обеспечивают работу, например, по новым требованиям законодательства или рыночных трендов. Мы хотим, чтобы в КЭДО можно было быстро, просто и безопасно выполнить любую кадровую операцию от приема до увольнения, охватив весь жизненный цикл работника в организации. Это наша главная цель. Мы и далее продолжим внедрять функции, которые инициируют наши пользователи», — сказала менеджер по развитию сервиса «Кадровый ЭДО» в «Сберкорус» Надежда Опалева.

Ранее сервис КЭДО «Сберкорус» был включен в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Запись в реестре № 15727 внесена 5 декабря 2022 г.

Сервис кадрового электронного документооборота (КЭДО) запущен «Сберкорус» в апреле 2021 г. Сегодня среди пользователей КЭДО есть картографический сервис 2ГИС, торгово-производственная компания «Стандартпарк», международная производственная компания Essity, ИТ-компания Weigandt Consulting, электротехническая компания Эlevel и еще 110 компаний. С момента запуска в сервисе отправлено 43 тыс. юридически значимых документов.