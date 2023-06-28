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«Сберкорус» внедрил кадровый ЭДО в 37 ресторанах ГЛОБАЛ ФУД  

Цифровая платформа для электронного документооборота «Сберкорус» завершила внедрение кадрового ЭДО в ресторанах быстрого питания компании «Глобал фуд» (франчайзинговый партнер бренда KFC в России). К сервису КЭДО уже подключено 1500 сотрудников в 37 ресторанах в Приволжском федеральном округе. Об этом CNews сообщили представители «Сберкоруса».

КЭДО «Сберкорус» внедрено в ресторанах городов Уфа, Стерлитамак, Нефтекамск, Салават, Октябрьский, Оренбург, Челябинск, Магнитогорск и Орск.

В качестве главных задач системы в компании видели повышение эффективности и скорости обработки документов, а также улучшение качества работы централизованного отдела кадров, который может оперативно обмениваться документами с сотрудниками разных ресторанов в разных городах и проводить удаленно кадровые операции.

После внедрения КЭДО сотрудники ресторанов получили возможность подписывать и обмениваться документами с компанией прямо на рабочем месте. Значительно повысилась скорость проведения кадровых операций, а документы защищены от утери в дороге и всегда под рукой как у сотрудника, так и у работодателя. Кроме того, у всех сотрудников появилась электронная подпись.

Не менее важным фактором для компаний стало сокращение времени приема новых сотрудников, что положительно влияет на HR-бренд, эффективность найма и адаптации новых сотрудников.

Из технических особенностей продукта, которые стали главными плюсами для компании, можно выделить выдачу электронной подписи для сотрудников по SMS, интеграцию с «1С», в том числе расширение для « ЗУП».

«С помощью кадрового ЭДО «Сберкорус» мы уже в первый день использования сервиса начали оформлять сотрудников удаленно. Необходимо особо отметить, что система сразу показала все свои главные преимущества: оформление одного сотрудника заняло всего 20 минут. Это большой рост скорости приема», — сказала руководитель отдела кадрового администрирования «Глобал фуд» Ирина Исмакаева.

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«В процессе внедрения КЭДО в ресторанах франшизы KFC в Поволжье мы провели обучение и комплексное сопровождение проекта на всех этапах внедрения: настроили веб-интерфейс и модуль , показали, как работать в системе, поделились шаблонами локально-нормативных актов для перехода сотрудников на КЭДО и помогли их адаптировать. Уже сейчас мы планируем внедрения в следующих ресторанах сети. Я уверен, что в ближайший год КЭДО придет в каждую третью компанию в России, так как выгоды от его внедрения очевидны», — сказал директор департамента продуктов и развития бизнеса «Сберкорус» Арсен Думикян.

Ранее сервис КЭДО «Сберкорус» был включен в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Запись в реестре № 15727 внесена 5 декабря 2022 г.

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КЭДО запущен «Сберкорус» в апреле 2021 г. . С момента запуска в сервисе отправлено 110 тыс. юридически значимых документов. Сервис входит в топ-5 рейтинга Крупнейшие игроки рынка КЭДО, составленного авторитетным российским изданием о технологиях CNews.

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