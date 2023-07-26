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«Сберкорус» открыл ранний доступ к сервису машиночитаемых доверенностей

Цифровая платформа для электронного документооборота «Сберкорус» открыла ранний доступ к сервису машиночитаемых доверенностей (МЧД) для пользователей электронного документооборота. Любой желающий может оставить заявку на доступ к сервису «Сберкорус доверенности» на сайте. Об этом CNews сообщили представители «Сберкоруса».

Машиночитаемая доверенность (МЧД) — это электронный аналог бумажной доверенности на подписание документов, действующий с электронными документами. Технология помогает сотрудникам подписывать документы в ЭДО с помощью сертификата электронной подписи физлица. МЧД работает в виде файла в формате XML, в котором указана информация о доверителе, представителе (уполномоченном работнике) и полномочиях, которые он получает.

Благодаря сервису «Доверенности» руководитель компании может в пару кликов создавать и подписывать своей КЭП машиночитаемые доверенности сотрудникам, использующим ЭДО. Полномочия, которыми будет наделен представитель в доверенности, можно быстро выбрать из списка. Также физическое лицо (работник) может самостоятельно заполнить доверенность и отправить ее на подписание руководителю. Все выданные доверенности хранятся в реестре, позволяющем отслеживать статусы и оперативно отзывать МЧД.

Вступление в силу поправок в 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые внес Федеральный закон от 27.12.2019 № 476-ФЗ, обязывает сотрудников компаний с 1 сентября 2023 г. подписывать электронные документы сертификатом электронной подписи физлица в паре с машиночитаемой доверенностью (МЧД).

Согласно обновленному законодательству, без машиночитаемой доверенности уполномоченный работник не сможет заключать договоры, подписывать акты и накладные и выполнять прочие действия от имени компании.

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Цифровизация

Бесплатный модуль «Доверенности», который появится в сервисе «Сфера курьер», поможет легко и просто создавать, подписывать и отслеживать статусы МЧД, ведя электронный документооборот с контрагентами по новым правилам. После этого остается зарегистрировать созданные доверенности в ФНС в один клик. Также сервис реализован в «».

«Сервис «Доверенности» позволяет в одном простом и интуитивно понятном интерфейсе формировать, подписывать, хранить, перевыпускать и проверять статус доверенностей. Он будет доступен всем пользователям ЭДО от «Сберкорус»: в первую очередь модуль появится внутри сервиса «Сфера курьер». В перспективе мы рассмотрим возможность интеграции модуля в другие сервисы нашей цифровой платформы. Так, к концу августа планируется интеграция модуля МЧД в сервис ЭТРН», — сказал директор департамента продуктов и развития бизнеса «Сберкорус» Арсен Думикян.

Оставить заявку на ранний доступ к сервису МЧД можно на сайте «Сберкорус».

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