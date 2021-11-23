Разделы

Интеграция
|

«Сберкорус» завершил перевод группы «Черкизово» на электронный документооборот

Цифровая платформа для компаний и физических лиц «Сберкорус» завершила внедрение своих решений для электронного документооборота в группе «Черкизово» — производителе мясной продукции в России.

Теперь сотрудники группы «Черкизово» могут получать заказы от торговых сетей и отправлять УПД напрямую из своей учетной системы в электронном виде через решение «Сберкорус», полностью отказавшись от использования бумажных документов, что существенно экономит время на организацию любого бизнес-процесса.

За октябрь 2021 г. группа «Черкизово» отправила через системы «Сфера курьер» и «Сфера EDI» от «Сберкорус» около 43 тыс. электронных документов. А за весь период работы в системе — около 300 тыс. документов. Планируемый объем электронных документов, которые будут передаваться в системе, составляет около 800 тыс. в месяц.

Процесс перехода на платформу электронного документооборота от «Сберкорус» начался в группе «Черкизово» в октябре 2021 г. В результате проекта оцифрован ряд важных бизнес-процессов, относящихся к циклу заказа, включая процесс обмена юридически значимыми ценовыми спецификациями, передачи заказов от покупателей, подтверждения обязательств по поставке товара и учету товаров в пути, а также процесс формирования корректных счетов-фактур.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Разработчик российского «железа» строит под Москвой огромное собственное производство

Назначен директор «Гостеха»

До конца 2024 г. РЖД заменят 50 классов зарубежного софта на российское ПО

Власти помогут технологическим стартапам выйти на IPO

4 главных тренда на рынке CRM по данным ИТ-маркетплейса Market.CNews

«Ангстрем» заставляют распродать оборудование и многочисленную недвижимость, чтобы вернуть огромные долги

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор Amazfit PowerBuds Pro: гарнитура для спортсменов и меломанов

Русскоговорящие голосовые помощники: кто умнее?

Обзор смартфона Honor 50: теперь с Google

Показать еще

Наука

Древнюю Землю бомбардировали астероиды: последствия обнаружили только сейчас

Наноразмерный холодильник помогает квантовым компьютерам охлаждаться

Ликбез RnD.CNews: 10 фактов о приливных срывах в далеком космосе
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021