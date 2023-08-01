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«Сберкорус» сделает машиночитаемые доверенности бесплатными для своих пользователей

Цифровая платформа для электронного документооборота «Сберкорус» предоставит сервис для управления машиночитаемыми доверенностями (МЧД) бесплатно для 2,5 млн пользователей сервиса электронного документооборота «Сфера курьер».

Машиночитаемая доверенность (МЧД) — это электронный аналог бумажной доверенности на подписание документов, действующий с электронными документами. Технология помогает сотрудникам подписывать документы в ЭДО с помощью электронного подписи физлица. МЧД работает в виде файла в формате XML, в котором указана информация о доверителе, представителе (уполномоченный работник) и полномочиях, которые он получает.

Сервис «Доверенности» предоставляется пользователям «Сфера курьер» бесплатно по модели SaaS. Для крупных клиентов, которым потребуется интеграционное решение, «Сберкорус» позже анонсирует API.

Согласно новым правилам, вступающим в силу с 1 сентября 2023 г., без машиночитаемой доверенности уполномоченный работник не сможет заключать договоры, подписывать акты и накладные и выполнять прочие действия от имени компании — для этого необходимо иметь сертификат электронной подписи физлица в паре с МЧД.

Сервис «Доверенности» поможет руководителю компании в пару кликов создавать и подписывать своим КЭП машиночитаемые доверенности сотрудникам, использующим ЭДО. Полномочия, которыми будет наделен представитель в доверенности, можно быстро выбрать из списка. После этого остается зарегистрировать созданную доверенность в ФНС одним нажатием.

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Все выданные доверенности хранятся в реестре, позволяющем отслеживать статусы и оперативно отзывать МЧД. Также сервис реализован в «».

«Сберкорус» всегда стремится облегчить для своих клиентов работу с документами, развивая сервисы, не требующие сложной установки. Бесплатный модуль «Доверенности», который появится в «Сфера курьер», поможет легко и просто создавать, подписывать и отслеживать статусы МЧД, ведя электронный документооборот с контрагентами по новым правилам. Возможность делегировать ряд действий от лица компании сотрудникам несомненно ускорит бизнес-процессы и сэкономит время, позволяя оперативнее заключать договоры и решать поставленные задачи», — сказал директор департамента продуктов и развития бизнеса «Сберкорус» Арсен Думикян.

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