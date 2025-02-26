Metro управляет всеми видами доверенностей в системе Directum RX

Российский офис оператора оптовой торговли Metro организовал работу со всеми доверенностями в интеллектуальной системе Directum RX. Функциональность для управления МЧД на 95% реализована из коробки и сокращает трудозатраты на оформление документов со 180 до 10 минут.

Metro использует российскую систему управления бизнес-процессами и документами Directum RX с 2020 г. Более года компания выпускает в системе машиночитаемые доверенности (МЧД).

Так как не все контрагенты перешли на ЭДО, оператор торговли продолжает использовать и обычные доверенности, которые доработал под себя.

Оформление доверенностей в Metro теперь требует 10 минут, а не 3 часа, как это было ранее.

После внедрения изменений в Directum RX: при приеме и увольнении сотрудников автоматически отправляются задачи на создание или отзыв доверенности; в карточку должности добавлены отметки о необходимости выпуска генеральной доверенности или МЧД — после выбора нужного пункта в карточке должности система автоматически запускает процесс создания и обработки доверенности для нового сотрудника, принятого на соответствующую должность; благодаря no-code возможна настройка регламентов под разные сценарии обработки; автоматически проставляется сумма лимита для определенных видов доверенностей и категорий поверенных, данные «подтягиваются» из разработанного справочника «Тип доверенности».

Компания планирует модифицировать и адаптировать выпуск МЧД по аналогии с бумажными доверенностями. Сейчас над проектом ведется активная работа.

За период использования решения «Управление доверенностями» в Metro сотрудники отметили, что автоматическое создание, отзыв и обновление статуса доверенностей упрощает работу и помогает сократить затраты времени и минимизировать риски.

Для выпуска машиночитаемой доверенности в Directum RX достаточно создать карточку документа, заполнить реквизиты и отправить его на согласование. С помощью интеграционного модуля к сервису Контур. Доверенность можно напрямую в системе регистрировать и отзывать МЧД из распределенного реестра ФНС.

«Готовые коробочные решения Directum RX имеют довольно широкий спектр базовых функций, благодаря которым многие компоненты и модули системы могут использоваться в первоначальной версии без специфических модификаций и дорогостоящей разработки. Для нас стали актуальны гибкие возможности системы по настройке регламентов благодаря no-code инструментам», – сказала Анна Фоломеева, Product Owner Directum RX в Metro.