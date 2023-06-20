API «Контур.доверенности» научился в полуавтоматическом режиме проверять МЧД контрагентов

Теперь клиенты сервиса могут оперативно выявлять, доступны ли контрагенту те или иные действия от лица компании-доверителя или нет. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

API — это набор способов и правил, который позволяет клиенту организовать работу с МЧД в собственной информационной системе. Пользователь может не только проверять полномочия контрагентов, но и создавать любые сценарии с доверенностями: формировать, редактировать, следить за их сроком действия, отправлять на регистрацию в ФНС и отзывать так, как ему удобно.

Евгений Петров, менеджер проекта «Контур.доверенность»: «Крупным компаниям приходится работать не только с большим количеством собственных МЧД, но и доверенностями контрагентов. Чтобы проверить их вручную, нужно потратить много времени. Новая функция в API «Контур.доверенности» позволит сократить этот процесс в два, а то и три раза».

С помощью API пользователь может настроить информационную систему своей компании так, чтобы она сама формировала реестр МЧД контрагентов, а затем автоматически сверяла его с доверенностями, которые поступают в компанию. Если система найдет МЧД в списке и статус доверенности в реестре ФНС будет тем же, клиенту останется нажать кнопку «Подписать». Если МЧД нет, API загрузит ее из распределенного реестра ФНС в xml-формате, а сотрудник самостоятельно визуализирует ее и проверит полномочия контрагента.

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