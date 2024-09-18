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Elma365 упростила работу с МЧД благодаря «Контур.Доверенности»

Компания Elma создала решение для работы с машиночитаемыми доверенностями (МЧД) в рамках продукта Elma365 CSP. Оно позволяет выпускать, подписывать и хранить доверенности. Чтобы реализовать полный цикл работы с МЧД, нужно было подключиться к одному из узлов распределенного реестра ФНС.

Интеграцию планировали реализовать с помощью API — набора способов и правил, который помогает перенести возможности одного решения в другое. Одним из первых узлов распределенного реестра, который поддержал работу с API, стал сервис «Контур.Доверенность». Поэтому Elma интегрировали в свое решение именно его возможности.

Благодаря сотрудничеству «Контур.Доверенности» и Elma365 CSP компании могут автоматически загружать МЧД в информационные системы, такие как ЕГАИС и ФТС, а также отслеживать изменения статуса доверенностей.

«1 сентября 2024 г. перестали действовать сертификаты электронной подписи сотрудников с реквизитами юрлиц, и многие контролирующие органы рекомендуют заменять их сертификатами физлиц и машиночитаемыми доверенностями. Такие интеграции как у «Контур.Доверенности» и Elma помогают бизнесу оптимизировать выпуск МЧД, а, значит, быстрее адаптироваться к изменениям и работе по новым правилам», — сказал Евгений Петров, менеджер сервиса «Контур.Доверенность».

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Кроме того, взаимодействие Elma365 CSP и «Контур.Доверенности» поможет бизнесу быстро заполнять доверенности, поскольку данные сотрудников и организации можно автоматически перенести в форму МЧД.

«Мы считаем, что для бизнеса крайне важно иметь полный цикл работы с машиночитаемыми доверенностями (МЧД) в одном окне, потому что это значительно сокращает время и ресурсы, затрачиваемые на управление доверенностями. Комплексные решения, как наше с «Контур.Доверенностью,» удобны тем, что позволяют автоматизировать процесс: от создания и согласования доверенностей до их хранения и отзыва. Это избавляет компании от необходимости интегрировать несколько различных систем, минимизирует вероятность ошибок и упрощает работу с государственными реестрами и контрагентами. В итоге бизнес получает больше гибкости и прозрачности в управлении юридически значимыми документами», — сказал Раис Ахкямов, руководитель практики внедрения Elma365 CSP.

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