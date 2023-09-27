Система Directum RX работает с машиночитаемыми доверенностями

Компания Directum выпустила интеграционный модуль к сервису «Контур.Доверенность» – узлу распределенной блокчейн-сети. Теперь пользователи Directum RX могут в едином информационном пространстве выпускать машиночитаемые доверенности (МЧД) и управлять их жизненным циклом.

Интеграция поддерживается с версии 4.6 Directum RX. Решение подходит компаниям, которые планируют создавать МЧД прямо в корпоративной системе, где хранятся данные о сотрудниках. Пользователям не придется переключаться между различными сервисами, чтобы работать с большим количеством машиночитаемых доверенностей.

В Directum RX можно настраивать разные маршруты согласования, чтобы выпустить МЧД по регламенту компании. Создать xml-файл доверенности в формате B2B просто: достаточно заполнить реквизиты в электронной карточке документа. При этом ряд данных, например, информация о сотруднике, подтягивается автоматически из справочников системы.

Далее доверенность отправляется на утверждение КЭП генерального директора. После того как МЧД будет подписана, ее можно зарегистрировать в распределенном реестре благодаря интеграции с «Контур.Доверенностью». Также с помощью решения можно формировать заявление на отзыв машиночитаемой доверенности и отслеживать статусы МЧД прямо в системе.

Directum RX хранит созданные электронные доверенности в едином реестре и отправляет уведомления ответственным, когда истекает срок их действия.

«Из-за изменений в законе об электронной подписи компании начали активно переводить сотрудников на машиночитаемые доверенности. Пользователи веб-сервисов и API-версий могут сделать это без особого труда. С коробочными решениями всё немного сложнее. Мы рады сотрудничеству с одним из самых крупных СЭД страны – Directum RX. Наша интеграция позволит клиентам Directum RX легко выпускать машиночитаемые доверенности и внедрять процессы в собственную информационную систему», – сказал Алексей Лигирда, руководитель отдела внедрения сервисов удостоверяющего центра «Контура».

«Среди всех сервисов по созданию МЧД, которые мы рассматривали для интеграции с Directum RX, именно «Контур.Доверенность» закрывает полный цикл взаимодействия с блокчейном ФНС России: от регистрации и отзыва до проверки доверенностей контрагентов. Теперь наши пользователи могут управлять МЧД прямо в системе, не переключаясь между различными интерфейсами. В ближайшие несколько лет ФНС продолжит совершенствовать работу бизнеса с электронными доверенностями. Вместе с коллегами из Контура мы держим руку на пульсе законодательства и стараемся быстро реагировать на изменения. Функциональные дополнения, реализованные в «Контур.Доверенности», будут появляться и в Directum RX, чтобы пользователи могли работать с МЧД по букве закона», – сказал Иван Агапов, product manager ECM-решений Directum.

В ближайших планах – поддержать 003 формат МЧД в Directum RX, чтобы в дальнейшем пользователи могли создавать электронные доверенности не только для межкорпоративного документооборота, но и для взаимодействия с госорганами.

Сейчас на базе Directum RX можно работу не только с МЧД, но и с бумажными доверенностями: быстро создавать их по готовым шаблонам или импортировать скан-копии, а также подписывать документы на основании выданных доверенностей.