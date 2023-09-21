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Docrobot поддержал работу с машиночитаемой доверенностью в сервисах электронного документооборота

Docrobot, разработчик SaaS-сервисов и оператор электронного документооборота (ЭДО), добавил на платформу универсальную машиночитаемую доверенностью (МЧД) формата 003 для B2B- и B2G-взаимодействия. Об этом CNews сообщили представители Docrobot.

Теперь для клиентов Docrobot доступны два сценария обмена электронными документами с МЧД — в веб-сервисе и через интеграционные решения по каналам связи API, FTP, SOAP или AS2. Подписание с использованием машиночитаемой доверенности поддержали для 45 основных типов документов, в том числе для документооборота в роуминге.

Для управления МЧД Docrobot представил обновленный личный кабинет, который позволяет выпустить машиночитаемую доверенность, приложить ее к документам, оформить отзыв или передоверие. МЧД, выпущенные через личный кабинет, автоматически регистрируются и хранятся в едином блокчейн-хранилище МЧД — распределенном реестре ФНС России. В личном кабинете доступны все МЧД, выпущенные пользователям: например, оформленные в сервисах других операторов ЭДО или в блокчейне ФНС.

В личном кабинете машиночитаемые доверенности хранятся до окончания срока действия.

С 1 сентября 2023 г. в соответствии с федеральным законом № 457-ФЗ от 04.08.2023 машиночитаемые доверенности стали обязательными при подписании электронных юридически значимых документов физическим лицом от лица организации. При этом сертификатами юридических лиц, выданными от организации, сотрудники могут пользоваться до 31 августа 2024 г.

Артем Ватула, руководитель проекта в Docrobot: «МЧД подтверждает право сотрудника подписывать документы от лица компании с учетом его полномочий. Пока сотрудники могут пользоваться для подписания документов сертификатами юридических лиц, выданными от организации. Но получить новый такой сертификат уже нельзя — удостоверяющие центры прекратили их выдачу с 1 сентября 2023 г. Машиночитаемые доверенности призваны сократить риски и обеспечить бо́льшую прозрачность при подписании электронных юридически значимых документов. Традиционно цифровизация упрощает управление процессами, но эффективная работа с электронным форматом невозможна без удобных инструментов. Личный кабинет Docrobot выступает в роли централизованного “пульта управления” и оптимизирует процессы с участием МЧД в режиме одного окна».

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