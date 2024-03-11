На конференции ГНИВЦ выступит с проектом «Единое блокчейн-хранилище машиночитаемых доверенностей (МЧД) на базе распределенного реестра ФНС России»

На конференции ГНИВЦ выступит с проектом «Единое блокчейн-хранилище машиночитаемых доверенностей (МЧД) на базе распределенного реестра ФНС России».

Машиночитаемая доверенность (МЧД) — электронная доверенность на подписание электронных документов от имени организации в соответствии с законом «Об электронной подписи». При хранении большого количества МЧД в различных информационных системах, для проверки полномочий подписанта требуется интеграция всех этих систем. Такие интеграции становятся сложными и дорогостоящими по мере развития электронного документооборота, поэтому эффективнее использовать единую платформу. Цель проекта заключалась в создании такой платформы на основе инфраструктуры распределенного реестра ФНС России.

С началом эксплуатации проекта в сентябре 2023 года доверенности больше не требуется представлять отдельно в различных банках и учреждениях. Вся информация о доверенностях доступна для уполномоченных организаций через онлайн-портал. В рамках этой системы можно формировать, загружать и отменять МЧД. На данный момент это единственное государственное блокчейн-решение для работы с машиночитаемыми доверенностями, которое автоматизирует и облегчает работу с этим важным процессом. Уже спустя 5 месяцев после запуска проекта в системе хранится более 550 тысяч МЧД.

Проект отличается масштабом реализации и поддержкой независимых организаций. На данный момент в проекте участвуют 40 участников, включая банки и федеральные органы исполнительной власти. У каждого участника есть свой узел распределенного реестра на базе российской блокчейн-платформы «Конфидент», который интегрирован с их внутренними информационными системами. Криптографическая защита информации внутри блокчейн-сети обеспечивается с помощью отечественных криптографических алгоритмов и криптопровайдеров от КриптоПро.