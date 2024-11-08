Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

В «Контур.Доверенности» теперь можно формировать МЧД для отчетности ФНС

В «Контур.Доверенности» теперь можно формировать машиночитаемые доверенности для отчетности ФНС. Доверенность для отчетности в налоговую инспекцию имеет собственные форматы — «5.01» и «5.02». Работать с ними в ЕГАИС и «Честном знаке» не получится. Такие доверенности можно использовать только для отчетности в налоговый орган.

Евгений Петров, менеджер сервиса «Контур.Доверенность», сказал: «Сдать отчетность в налоговую инспекцию — задача каждого бизнеса, которую, зачастую, решает не руководитель, а уполномоченный сотрудник. Значит, без МЧД ему не обойтись. Новый формат доверенности для отчетности в ФНС позволит нашим клиентам выпускать ее для самых популярных сценариев «в одном окне» и не отвлекаться на сторонние сервисы».

В «Контур.Доверенности» можно работать с самым актуальным форматом документа 5.02, так как формат 5.01 в марте 2025 г. выйдет из документооборота. Такую доверенность можно не только создать, но и подписать, включить полномочия и отслеживать сроки действия. Кроме того, ее можно отправить на регистрацию в приемный комплекс ФНС.

Топ-10 сфер, в которых применяется генеративный ИИ
Генеративный ИИ

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

IP-телефоны Cisco раскрывают посторонним конфиденциальную информацию пользователям

Хакеры кардинально изменили способ кибератак. Вредоносные ссылки больше не в моде

Во всех регионах России появились роботы, умеющие возбуждать дела против должников без участия людей - судебных приставов

Конференции

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

Рынок ЭДО и управление контентом 2024

Цифровое здравоохранение 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 12 X: отличный компаньон для работы и творчества

Трекболы для профилактики туннельного синдрома: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2" — флагман осени 2024

Показать еще

Наука

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: