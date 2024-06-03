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«Платформа ОФД» обеспечит бизнесу переход на электронные доверенности МЧД

«Платформа ОФД», оператор фискальных данных страны, открыл сервис выпуска и получения электронных доверенностей «Платформа МЧД» (машиночитаемая доверенность). Решение обеспечит бизнесу возможность удобно сдавать электронную отчетность, оформлять документы через электронный документооборот, представлять интересы организации. Об этом CNews сообщили представители «Платформы ОФД».

Уже в сентябре 2024 г. заканчивается «переходный» период, позволявший пользоваться старыми электронными подписями представителей организаций и ИП (электронные доверенности МЧД с 2024 года обязательны для сотрудников, подписывающих документы от имени компании)

В решении «Платформа МЧД» от компании «Платформа ОФД» появились новые возможности управления электронными доверенностями.

Теперь сервис «Платформа МЧД» позволяет: создавать и регистрировать доверенность в распределённом реестре ФНС России по готовым формам. Можно выпускать доверенности базового формата — для обмена между организациями (версия 002), а также единого формата — для организаций и госорганов (версии 003); создавать новые доверенности поддерживаемых форматов в редакторе или на основании ранее сформированных доверенностей, вне зависимости от того, где была выпущена исходная доверенность; отзывать действующие доверенности до окончания их срока действия; выполнять поиск и проверять сведения доверенностей, которые были выпущены пользователями распределенного реестра.

Для пользователя «Платформы МЧД»: не ограничено количество пользователей (сотрудников в рамках одной организации); есть возможность хранения всего списка доверенностей в одном сервисе. В том числе, доверенностей поддерживаемых форматов, которые были выпущены в сторонних сервисах; по истечению лицензии «Платформа МЧД» — доверенности продолжат действовать, и пользователь не утратит к ним доступ.

Доступ к сервису открыт в личном кабинете «Платформы ОФД».

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Электронная доверенность МЧД с 2024 г. стала обязательной для сотрудников, подписывающих документы от имени компании. В рамках «переходного» периода, до 31 августа еще можно работать по подписи представителя ООО или ИП, если она была оформлена до первого сентября 2023 г. Но с сентября эта временная мера прекращает свое действие. МЧД — это электронная доверенность, которая подписывается КЭП организации и подтверждает право сотрудника подписывать документы от ее имени.

«Платформа МЧД» — это решение для выпуска, отзыва и получения сведений о машиночитаемой доверенности (МЧД). Полностью адаптировано под новые требования работы с МЧД. Напомним, электронная доверенность МЧД с 2024 года обязательна для сотрудников, подписывающих документы от имени компании. С сентября также прекращается «переходный» период, позволявший пользоваться старыми электронными подписями представителей организаций.

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ИT-компания «Платформа ОФД» (ООО «Эвотор ОФД») — оператор фискальных данных (ОФД), электронного документооборота (ЭДО) и электронной отчетности. Компания ежедневно обрабатывает и передает в ФНС и оператору системы маркировки товаров ЦРПТ свыше 60 млн кассовых чеков.

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