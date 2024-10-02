В Directum RX можно выпускать МЧД с передоверием и несколькими представителями

Управлять электронными доверенностями в Directum RX стало удобнее. У пользователей появилась возможность создавать машиночитаемые доверенности (МЧД) в форматах 002 и 003 с правом передоверия и на несколько представителей непосредственно в системе.

МЧД с передоверием требуется в случае делегирования полномочий. Например, когда руководитель передает право подписывать документы своему заместителю. Такие доверенности можно выпускать в Directum RX, начиная с версии 4.6.

Нотариальные доверенности теперь импортируются в систему — они будут отмечены соответствующим флажком в карточке документа. Заверять МЧД у нотариуса и регистрировать в распределенном реестре ФНС необходимо, когда их оформляет не руководитель, а сотрудник компании.

Еще одно обновление — создание доверенности сразу на нескольких представителей. Для каждого участника устанавливается индивидуальный набор прав. Доверенные лица смогут реализовать полномочия независимо друг от друга.

«Мы стремимся к тому, чтобы процесс управления машиночитаемыми доверенностями в системе был максимально эффективен и прозрачен. Для этого наша команда не только оперативно реагирует на изменения в законодательстве, но и регулярно собирает обратную связь от клиентов», – сказал Роман Кабанов, руководитель проектов развития бизнеса Directum.