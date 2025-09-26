Разделы

Ларин Кирилл


УПОМИНАНИЯ


26.09.2025 Бизнес на ведрах: бывший фаундер «еКредит» запустил первый в России автолизинговый сервис для физлиц со сложной кредитной историей 1
04.06.2024 «Авто.ру» купил «еКредит» — B2B-платформу для автокредитования 1
13.04.2018 Интеграция Smart IDReader позволила «е-Кредит» сократить срок оформление заявки на автокредит до 5 минут 1
13.12.2013 ВКС способна конкурировать с электронной почтой 1
04.12.2013 ВКС востребована банками, медициной, наукой и госсектором 1
27.11.2013 3 декабря пройдет конференция «Видеоконференции: новое качество общения» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Ларин Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4117 3
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 404 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2645 2
Amazon Inc - Amazon.com 3089 2
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 407 1
Broadcom - VMware 2446 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Spirit DSP - Спирит Корп 472 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 190 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 121 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 578 1
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 24 1
Парадигма 158 1
Газпром телеком - Газпром связь 11 1
Yandex - Яндекс 8159 1
Альфа-Банк 1833 3
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 2
Chery Group - Chery Automobile - Чери Автомобили Рус 38 1
РЖД - Российские железные дороги 1971 1
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Дмитровская областная больница 7 1
Мостовик НПО 8 1
Chery Finance 1 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 162 1
Яндекс - еКредит 4 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 309 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3481 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3201 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 739 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 80 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 183 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 214 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4723 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1429 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 333 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8673 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2602 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16753 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22468 3
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1290 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8385 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1108 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71018 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13201 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12569 2
Машинное зрение - Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа - МЧЗ - машиночитаемая зона 239 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10232 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31399 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2663 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13259 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14830 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5168 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5837 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25283 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9915 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2373 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14217 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8530 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1976 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12165 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14252 1
Микрофон - Microphone 2655 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7621 1
Аксессуары 4055 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3030 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12757 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16547 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3663 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5758 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10913 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1541 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11072 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1952 1
Видеокамера - Camcorder 2309 1
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 579 1
Google Android 14506 2
Linux OS 10663 2
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 216 1
Apple iOS 8138 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 996 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 176 1
Apple iPad 3904 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 1
Polycom RealPresence Group - Polycom RealPresence Immersive - Polycom RealPresence Immersive Studio - Polycom RealPresence Cloud 66 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
Инкома Видеоселектор - Income VideoSelector 13 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру Бизнес 7 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Яндекс.недвижимость - Яндекс.работа 39 1
Сельков Андрей 15 3
Колюнов Дмитрий 5 3
Горбунов Алексей 30 3
Павлов Сергей 17 2
Макаров Станислав 117 2
Солопов Константин 4 2
Ильяхинский Николай 4 2
Лобанова Мария 2 1
Герман Андрей 24 1
Яковлев Игорь 19 1
Вексин Алексей 13 1
Горбунов Илья 7 1
Лосев Сергей 46 1
Сиваков Юрий 9 1
Завьялов Николай 6 1
Байдин Сергей 6 1
Кривой Анатолий 2 1
Варакин Юрий 2 1
Лобас Борис 2 1
Хольный Сергей 2 1
Терентьев Дмитрий 3 1
Староверов Артём 2 1
Казанков Олег 2 1
Зверев Александр 9 1
Колковская Софья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 153598 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14388 3
Беларусь - Белоруссия 5960 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45093 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3120 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1667 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1428 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 359 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3020 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18292 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 736 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1542 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50425 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10487 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31216 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5189 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54056 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7180 2
Финансовый сектор - Кредитование - Автокредитование - Сar loans 94 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6116 1
Аренда 2549 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11556 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9420 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4592 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7865 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1199 1
Энергетика - Energy - Energetically 5410 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1311 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 315 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8309 3
IDC - International Data Corporation 4931 1
Forrester Research 827 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 225 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 12 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2119 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1248 1
CeBIT 612 1
