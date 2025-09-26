Бизнес на ведрах: бывший фаундер «еКредит» запустил первый в России автолизинговый сервис для физлиц со сложной кредитной историей

Продавший прошлым летом «Яндексу» платформу «еКредит» Кирилл Ларин запустил лизинговую платформу для автомобилей с пробегом Appruvo. Компания выступает не как агрегатор, а как независимый лизинговый оператор, самостоятельно финансирующий сделки клиентов. Целевая аудитория продукта — физлица со сложной кредитной историей. Предметом сделки могут стать только автомобили с пробегом и старше семи лет. Одним из ключевых компонентов нового продукта стал ИИ-скоринг лизингополучателей, на который команда уже регистрирует патент. Из семимесячного бета-тестирования Appruvo вышел с пулом из 50 подключенных автодилеров и 80 выданных машин. До конца 2026 г. на платформе планируется провести 11 тыс. сделок. Об этом CNews сообщили представители Appruvo.

Модель монетизации Appruvo смешанная и включает в себя несколько разных источников доходов: кроме процентных доходов от клиентов за пользование автомобилями, продавцы автомобилей — автосалоны — также оплачивают услуги Appruvo (разовый платеж в размере одной тыс. руб. + 4% от суммы финансирования за каждый профинансированный автомобиль). Стоит отдельно отметить, что такая модель в новинку для рынка — обычно именно банки и лизинговые компании платят дилерам комиссию за возможность выдать тот или иной кредит.

Финансирование автомобилей на платформе происходит по принципу синдицирования: для покупки автомобиля Appruvo использует как свои, так и привлеченные от других лизинговых компаний или корпоративных кредиторов средства.

«Схема простая, но не привычная для широкой аудитории. Покупатель, который в силу каких-то причин не может получить кредит на покупку автомобиля с пробегом в банках, получает возможность взять автомобиль в лизинг у нас. Это возможно благодаря тому, что в каждую сделку инвестируют три стороны: сама Appruvo, лизинговая компания и сторонние кредиторы (например, компания, МФО или банк). При этом ставка регулируется Appruvo, что позволяет нам устанавливать ее самостоятельно, не поднимая до условий тех же МФО», — сказал фаундер и Product Owner Appruvo Кирилл Ларин.

По словам Ларина, несущей конструкцией продукта является ИИ-скоринг — собственная разработка команды.

«В 2024-2025 гг. половина россиян, планировавших купить автомобиль с пробегом, получили от банков отказ в кредитовании. Действительно, часть этих клиентов действительно можно отнести к высокорисковой категории. Но подавляющее большинство заемщиков расхлебывают фатальные последствия нефатальных ошибок — просрочки платежей два-три года назад или даже раньше, не выплаченные банку 25 руб., о которых вы забыли, кредитные ошибки молодости. Мы разработали скоринг, который основан на трех факторах: анализ кредитной истории, анализ банковской выписки и интервью с клиентом, чтобы верифицировать его общую адекватность. Эта система скоринга показала себя очень хорошо во время бета-теста», — сказал Ларин.

Appruvo — платформа с микросервисной архитектурой, включающей модули по обработке кредитных заявок, скорингу, документообороту. Продукт интегрирован с DaData, несколькими бюро кредитных историй, еКредит, биллинговыми и коллекшен-сервисами, а также системами управления автопарками.

В продукте предусмотрены роли продавца и покупателя. Для продавцов реализован универсальный кабинет с набором функций внутри одного рабочего пространства, где он может управлять заявками, проводить сделки, коммуницировать с сотрудниками Appruvo, контролировать статусы заявок и сделок, настраивать учетную запись автосалона. Клиент получает доступ к мини-приложению Telegram с набором функций для управления лизинговой сделкой, в которой он участвует, контроля статуса своих заявок, внесения ежемесячных платежей. В обоих кабинетах есть доступ ко всей документации, сопровождающей сделку.

«Мы не изобрели велосипед. Subprime lender — это понятная и давно сформированная ниша для большинства крупных стран. Но мы точно стали первыми, кто придумал, как приземлить международный опыт на российские финансовые и юридические практики», — сказал Ларин.