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Индексная книга (каталог) CNews*
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Яндекс еКредит


УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 «Авто.ру» покажет, на какие новые автомобили можно получить кредит по ставке ниже 10% 1
04.06.2024 «Авто.ру» купил «еКредит» — B2B-платформу для автокредитования 1
04.06.2024 Как пентесты помогают сохранять персональные данные клиентов 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Яндекс и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7804 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 83 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 159 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53334 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4205 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6455 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 728 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8118 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29267 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16291 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Яндекс.недвижимость - Яндекс.работа 37 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру Бизнес 7 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4735 1
Садков Прохор 4 1
Зверев Александр 9 1
Ларин Кирилл 5 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49412 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6011 1
Кредитование - Автокредитование - Сar loans 93 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6888 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 270 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2399 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366329, в очереди разбора - 750749.
Создано именных указателей - 177055.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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