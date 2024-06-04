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«Авто.ру» купил «еКредит» — B2B-платформу для автокредитования

«Яндекс», владелец сервиса «Авто.ру», увеличил до 100% свою долю в платформе «еКредит». Она объединяет автодилеров и банки и позволяет им подбирать для своих клиентов автокредиты с выгодными условиями. Об этом CNews сообщили представители «Авто.ру Бизнес».

Сотрудники «еКредит» будут развивать платформу вместе с «Авто.ру». Объединенная команда займется улучшением существующих и внедрением новых цифровых решений для автобизнеса. При этом бренд «еКредит» будет сохранен. Клиенты «Авто.ру Бизнес», которые пользуются «еКредит», в будущем смогут работать с платформой через единый личный кабинет.

«По рыночным данным, сейчас в кредит покупают более 40% автомобилей. За счет синергии "Авто.ру", "Яндекса" и "еКредит" мы сможем предоставить рынку больше инструментов для продажи машин с привлечением кредитных средств. Это позволит упростить и ускорить процесс оформления сделок, увеличить число заявок в банки и расширить спектр кредитных предложений для покупателей авто. Также в будущем и при определённом векторе развития рынка автобизнесу и банкам можно будет рассчитывать на оформление кредитов онлайн на "Авто.ру"», — сказал директор по развитию бизнеса «Яндекс Вертикалей» Александр Зверев.

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«Команда "еКредит" смогла построить решение, которое высоко оценили многие участники рынка. Благодаря инвестициям Яндекса нам удалось привлечь новых клиентов, увеличить присутствие в регионах и добавить новые продукты в линейку. Став частью "Авто.ру", мы сможем нарастить темпы развития. Это, в свою очередь, откроет новые перспективы для наших партнёров: дилеров, банков, страховщиков и дистрибьюторов», — сказал основатель «еКредит» Кирилл Ларин.

«Яндекс» впервые вложился в «еКредит» в 2021 г. — тогда компания приобрела долю в 25%. В мае 2024 г. «Яндекс» довел ее до 30%.

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