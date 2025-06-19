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Кохтев Вадим


УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 «Авто.ру» покажет, на какие новые автомобили можно получить кредит по ставке ниже 10% 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Кохтев Вадим и организации, системы, технологии, персоны:

Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 159 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 283 1
Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 37 1
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 32 1
Chery Group - Chery Automobile - Чери Автомобили Рус 35 1
Яндекс - еКредит 3 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6893 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3104 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367817, в очереди разбора - 750285.
Создано именных указателей - 177587.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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