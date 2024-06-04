Как пентесты помогают сохранять персональные данные клиентов

Эксперты Центра кибербезопасности УЦСБ провели анализ защищенности внешнего периметра сети платформы «еКредит» — SaaS-платформы кредитования и страхования для дилерских сетей по продаже автомобилей. Проект был направлен на повышение уровня защищенности цифровых ресурсов «еКредит» и стал плановой мерой в обеспечении информационной безопасности популярного ресурса. Об этом CNews сообщили представители УЦСБ.

Сервис «еКредит» объединяет предложения банков по кредитам и страховкам, предоставляя возможность удобного расчета и оформления кредита. Еще одна значимая и не такая очевидная составляющая сервиса – защита персональных данных клиентов, охота за которыми ведется киберпреступниками в режиме 24х7. Для проведения планового анализа защищенности внешнего периметра сети web-платформы «еКредит» обратился в Центр кибербезопасности УЦСБ. Эксперты провели анализ защищенности от внешних проникновений, нашли все текущие и потенциальные уязвимости, сформировали рекомендации по повышению уровня защищенности платформы.

Проведение анализа защищенности сети с помощью тестирований на проникновение, или пентестов, – одна из ключевых экспертиз Центра кибербезопасности УЦСБ.

«Пентесты представляет собой подконтрольную имитацию хакерской атаки, проводимую с целью обнаружения уязвимостей в безопасности и их дальнейшего предотвращения. Для «еКредит» нужно было провести проверку защищенности внешнего периметра всех многочисленных API-сервисов платформы без доступа к учетным данным администраторов и пользователей, т.е. спланировать пентесты по методу «черного ящика», — сказал Прохор Садков, руководитель направления «Анализ защищенности» УЦСБ.

Другими особенностями проекта стали соблюдение специального графика работы и наличие параллельного процесса переноса части сервисов платформы на новые ресурсы. На старте проекта была договоренность, что работы будут выполняться только с понедельника по четверг, не затрагивая напряженные с точки зрения количества визитов и регистраций на платформе пятницу и выходные дни. И также особое внимание команда УЦСБ уделила поэтапности и синхронизации выполнения работ, чтобы не навредить текущим бизнес-процессам компании, не помешать проводимой в это же время миграции некоторых приложений.

«Мы строго соблюдаем закон о защите персональных данных клиентов, официально работаем с банками и страховыми компаниями, зарегистрированы в Реестре операторов Роскомнадзора. Все данные клиентов обрабатываются и хранятся в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ. Для нас важно также поддерживать высокий технический уровень защищенности наших ресурсов, поэтому такие работы считаем очень полезными», — отметил Максим Яшкин, руководитель проекта «еКредит».

В рамках проекта фиксировались результаты каждого этапа проведенных тестирований. Команда УЦСБ в сжатые сроки выполнила внешний анализ защищенности — общий срок реализации проекта составил чуть больше месяца.