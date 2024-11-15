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SpaceWeb и GetCourse реализовали совместный проект

В рамках сотрудничества SpaceWeb расширил серверный парк GetCourse и выделил 200 VPS-серверов для запуска почтовых рассыльщиков с «чистыми» выделенными IP-адресами. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Хостинг-провайдер SpaceWeb и онлайн-платформа GetCourse завершили совместный проект по миграции мощностей ресурсов EdTech-компании на новые виртуальные машины. В результате удалось без простоев и проблем расширить мощности кластера почтовых рассыльщиков для пользователей.

«Команда SpaceWeb помогла усилить работу наших почтовых систем. Все возникающие трудности мы оперативно решали через техподдержку, и у нас не возникало никаких проблем. Сейчас все работает замечательно, и в будущем мы планируем наращивать мощности и продолжать сотрудничество», — сказал Константин Семчишкин, CTO GetCourse.

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«В ходе проекта с GetCourse мы столкнулись с ограничением по числу VPS, доступных для аренды на одном аккаунте. Мы решили поддержать стремление ребят к масштабированию и в индивидуальном порядке рассмотрели возможность расширения лимитов», — отметил Алексей Солдатов, руководитель технической поддержки SpaceWeb.

Сотрудничество SpaceWeb и GetCourse началось в марте 2022 г. с аренды 50 VPS-серверов. К осени 2024 г. компаниям удалось расширить используемые в SpaceWeb мощности на 300%. В дальнейших планах — расширение объема дополнительных IP-адресов.

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