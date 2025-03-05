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Индексная книга (каталог) CNews*
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Дмитриева Виктория


05.03.2025 Российские онлайн-школы смогут получить «Знак качества», подтверждающий их надежность 1
18.05.2004 "Лаборатория Касперского" расширила присутствие в Белоруссии 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Дмитриева Виктория и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4929 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3979 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27953 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12745 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1740 1
Data monetization - Монетизация данных 1653 1
Волосянков Николай 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145810 2
Беларусь - Белоруссия 5730 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344674, в очереди разбора - 765570.
Создано именных указателей - 170108.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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