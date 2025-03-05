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Волосянков Николай


05.03.2025 Российские онлайн-школы смогут получить «Знак качества», подтверждающий их надежность 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Волосянков Николай и организации, системы, технологии, персоны:

ТелеМед - Школа здоровья 8 1
GetCourse - Геткурс 6 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1740 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1781 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344674, в очереди разбора - 765570.
Создано именных указателей - 170108.
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