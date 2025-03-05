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Российские онлайн-школы смогут получить «Знак качества», подтверждающий их надежность

Платформа GetCourse, на которой работают более 70% российских онлайн-школ, запускает проект «Знак качества». Теперь российские онлайн-школы смогут заявить о себе, как о надежном проекте, а у покупателей появится надежный критерий для выбора добросовестного поставщика онлайн-обучения. Проекты, прошедшие строгую верификацию от GetCourse, будут размещены в официальном реестре проверенных онлайн-проектов. Об этом CNews сообщили представители GetCourse.

Специалисты GetCourse выносят решение о выдаче онлайн-проекту «Знака качества» на основании таких критериев, как доля возвратов, прозрачность оферты и ее доступность для ученика, путь пользователя до получения контента и политика взаимодействия школы с покупателями.

В случае успешного прохождения проверки, школе выдается уникальный QR-код, который она может использовать в собственных ресурсах, а также создается карточка проекта в реестре проверенных онлайн-проектов.

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«С 2014 г. мы работали над тем, чтобы сделать рынок онлайн-обучения удобным для запуска и развития бизнеса. Тысячи экспертов получили возможность монетизировать свой опыт, а миллионы учеников – получили доступ к знаниям в любой сфере. Теперь, как лидер рынка, мы хотим сделать его комфортным и безопасным для покупателя, облегчить выбор обучающих продуктов и дать надежный маркер, отличающий добросовестные онлайн-школы», — сказал генеральный директор GetCourse Сергей Михайлов.

Среди первых проектов, попавших в реестр проверенных онлайн-школ, «Школа Здоровья» Руслана Масгутова, Universus Николая Волосянкова, школа Виктории Дмитриевой, Академия нутрициологии Get-Fit.

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