Wildberries тестирует возможность оплаты «WB Кошельком» на AliExpress CIS

РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) запустила для пилотной группы российских покупателей в режиме тестирования возможность использовать «WB Кошелек» при оплате за товары на AliExpress CIS. Обратная связь участников теста позволит подготовить платежную инфраструктуру цифровых платформ к дальнейшему масштабному сотрудничеству и запуску для всех клиентов. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

Платежный сервис «WB Кошелек» стал доступен для B2B-партнеров РВБ в 2025 г. На данный момент к нему подключились онлайн-сервисы Tefal, Getcourse, Prodamus, Exist, EnerGo, «Мосавтошина» – всего более 50 компаний из различных направлений бизнеса. Пользователи могут оплачивать покупки на сайтах и в приложениях, используя уже сохраненные банковские карты из личного кабинета Wildberries. Это позволяет избежать необходимости вводить данные карты каждый раз при совершении покупки.