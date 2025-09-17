GetCourse построил в облаке Timeweb Cloud почтовую систему на более чем 10 млн писем в день

Timeweb Cloud, облачный провайдер для бизнеса, стартапов и независимых разработчиков, стал инфраструктурным партнером GetCourse. Для работы высоконагруженной почтовой системы платформа развернула кластер из 200 виртуальных серверов провайдера. Ежедневно ресурсы Timeweb Cloud обрабатывают более 10 млн писем.

На GetCourse работают 70% онлайн-школ страны. Это свыше 19 тыс. образовательных проектов, где обучаются миллионы человек. Почтовый сервис – одна из ключевых возможностей GetCourse. Каждый день через платформу отправляется 30 млн писем, например, информационные рассылки и уведомления.

«Для нас принцип «не класть все яйца в одну корзину» – основной. Timeweb Cloud стал одним из трех ключевых партнеров по созданию почтовой системы GetCourse. Провайдер предложил надежную инфраструктуру, автоматическое масштабирование ресурсов и быстрое предоставление белых IP-адресов для защиты репутации. И, что особенно важно — оперативную поддержку. Мы оценили технологический уровень и простые коммуникации», — отметил CTO GetCourse Константин Семчишкин.

«Для нас важно партнерство с GetCourse, лидером на рынке онлайн-обучения в России. В этом проекте мы показали широкие возможности автоматизации, персональный подход и быстрое решение вопросов. Мы успешно справляемся со сложными задачами – ежедневно обрабатываем терабайты данных от GetCourse. Timeweb Cloud готов сотрудничать с самыми требовательными и высоконагруженными проектами», — сказал CEO Timeweb Cloud Сергей Наумов.

Ресурсы Timeweb Cloud обрабатывают значительную часть почтового трафика GetCourse. Управление автоматизировано через API – инженеры платформы разворачивают сотни новых серверов всего за пять часов. Email-рассылки распределяются по множеству «белых» IP-адресов, масштабирование в панели управления провайдера. Большое количество адресов позволяет управлять рисками блокировок. Сложности с одним отправителем не отражаются на доставляемости писем от остальных.

Сотрудничество с Timeweb Cloud обеспечивает высокую отказоустойчивость и стабильную работу почтовой системы. В планах GetCourse наращивание облачных ресурсов провайдера. Например, в пик делового сезона или перед запуском крупных проектов.