Чаще всего обучение личному бренду совмещают с обучением нейросетям, маркетингу и ИT

Платформа для онлайн-школ GetCourse и агентство персонального брендинга для руководителей «Космос-4» провели исследование и выяснили, готовы ли россияне учиться развитию личного бренда и для каких профессий публичная репутация важнее всего. Об этом CNews сообщили представители GetCourse.

Каждый второй респондент (51%) назвал хотя бы одну «помогающую» профессию: врача, психолога, юриста или преподавателя. Профессии, связанные с внешностью и телом (фитнес-тренер, специалист в сфере красоты), отметили 35% опрошенных. Управленческие роли (руководитель, генеральный директор, предприниматель) выбрали 27% респондентов.



Среди россиян, которые планируют учиться онлайн в ближайший год, планируют обучаться развитию личного бренда 7%. Эта тема больше привлекает миллениалов (8,5%), чем зумеров (3,1%). Почти 40% опрошенных, желающих обучиться развитию личного бренда, хотят освоить новую специальность, а еще 34% — увеличить заработок. Чаще всего респонденты совмещают такие курсы с обучением нейросетям, маркетингу и ИT.

По мнению россиян, развитый личный бренд особенно важен прежде всего специалистам, к которым обращаются за персональной консультацией: врачам (19,5%) и фитнес-тренерам (19,4%). В первую шестерку также вошли специалисты в сфере красоты (18,2%), психологи (17,7%), руководители компаний (17,6%) и юристы (17,1%).

Преподавателей и репетиторов назвали 12,9% опрошенных, маркетологов, SMM- и PR-специалистов — 10,2%. Реже других в этом контексте называли предпринимателей (7,4%), HR-специалистов (6,8%), генеральных директоров (6,6%) и HoReCa-специалистов (сотрудников ресторанного и гостиничного бизнеса) — 5,3%. При этом именно предприниматели (16,2%) чаще остальных хотят обучаться развитию личного бренда.

Мужчины в полтора раза чаще женщин называют врача профессией, где особенно важен личный бренд: 23% против 15%. Женщины чаще выделяют специалистов в сфере красоты (21% против 16% у мужчин), психологов (20% против 16%) и предпринимателей (10% против 5%).

Зумеры (18-29 лет) чаще всего считают, что личный бренд нужен фитнес-тренерам (28%). Миллениалы (30-45 лет) на первое место ставят руководителей в компании (23%). Для более старшего поколения (46-62 лет) важнее всего личный бренд врачей (21%), преподавателей и репетиторов (18%).

Дарья Наумова, директор по внешним коммуникациям GetCourse: «Более 50% опрошенных ждут сильного личного бренда от специалистов, которым доверяют здоровье, правовые вопросы и образование: врачей, психологов, юристов, преподавателей и репетиторов. В онлайн-образовании похожая логика: 39% россиян, которые планируют учиться, выбирают онлайн-курс, опираясь на развитый блог эксперта или школы. При этом учиться развивать личный бренд готовы лишь 7%: личный бренд воспринимают как бонус для звёзд и блогеров, а не как рабочий инструмент специалиста. Показательно, что почти 40% из тех, кто все же хочет этому учиться, планируют освоить новую специальность: в другой профессии у человека еще нет опыта и рекомендаций, и репутацию приходится выстраивать с нуля. Поэтому навыки построения репутации стоит осваивать вместе с профессией: именно личный бренд становится для будущих клиентов и учеников основным фактором доверия».

Надежда Кобина, генеральный директор агентства персонального брендинга «Космос-4»: «Результаты опроса показывают взгляд клиента: люди называют тех, к кому идут лично и кому доверяют самое ценное, то есть здоровье, деньги, право, внешность. Поэтому врачи и фитнес-тренеры на первых местах, и это логично. В нашей практике есть проекты с врачами, и мы видим, как публичная репутация специалиста превращается в доверие к клинике, поток пациентов и возможность обозначать собственную цену, например, в частной практике, основываясь на опыте, навыках и медийном весе специалиста. Но то, что генеральных директоров и предпринимателей отметили меньше 8% опрошенных, не значит, что им личный бренд нужен меньше. Это значит, что аудитория руководителя — не массовый потребитель. Его оценивают инвесторы, партнеры, кандидаты, СМИ, регуляторы, и для них репутация первого лица часто влияет на решение сильнее, чем бренд компании. Показательно, что сами предприниматели чаще других хотят этому учиться: они на практике видят, как личный бренд влияет на сделки, найм и устойчивость бизнеса в кризис. При этом важно понимать, что для руководителя личный бренд — это не курс и не блог, а управленческая задача со стратегией, позиционированием и командой. Как и любую стратегию, ее нужно строить системно, а не в формате "вести соцсети по вечерам"»

В исследовании приняло участие более 1,2 тыс. человек в возрасте от 18 до 60 лет из разных регионов России. В некоторых вопросах анкеты респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа, поэтому сумма процентов по отдельным направлениям превышает 100%.