Каким онлайн‑курсам доверяют россияне

Платформа для онлайн-школ GetCourse выяснила, каким направлениям онлайн-обучения чаще всего доверяют россияне. Они чаще всего выбирают онлайн‑курсы, помогающие улучшить качество жизни и поддерживающие личное благополучие. Основными направлениями стали программы по хобби, здоровью и фитнесу и курсы по освоению профессии. Исследование проводилось, опираясь на то, какие проекты и направления обучения поддержали россияне в ходе голосования. В нем приняло участие более 60 тыс. респондентов из разных регионов России и мира. Об этом CNews сообщили представители GetCourse.

По данным исследования, в результате которого был проанализирован выбор образовательных направлений пользователями и доверие к ним, лидерами стали онлайн-курсы по хобби — 29%. В эту категорию входят творческие программы — от рукоделия и кулинарии до флористики и музыки. «Все чаще онлайн‑образование воспринимается не только как инструмент для заработка, но и как способ развивать личные интересы, перезагружаться и поддерживать эмоциональное состояние через любимые занятия», — сказала Ольга Лугинина, генеральный директор платформы GetCourse

На втором месте — программы, связанные со здоровьем и фитнесом (23%). Люди доверяют программам, связанным с весом, физической активностью, изменением образа жизни и поддержанием общего самочувствия. «Люди стали доверять онлайн‑формату в вопросах, которые раньше чаще решали офлайн, например, с тренерами. Для многих подобные курсы — это возможность, наконец, системно заняться собой, а не откладывать изменения на потом», — сказала Лугинина.

В тройку лидеров по доверию аудитории также входит обучение профессии (13%) — программы, которые помогают получить новую специальность или улучшить компетенции в текущей сфере. Для аудитории такие курсы воспринимаются как инструмент карьерных изменений: с их помощью можно планировать переход в другие отрасли, повышение квалификации или рост дохода.

Существенную долю также занимают курсы для родителей по воспитанию детей (10%). В эту группу входят курсы по развитию детей, работе с речью, обучению и психологии семьи. «Родители используют онлайн‑формат как дополнительный ресурс, с помощью которого они могут поддержать ребенка, выстроить коммуникацию в семье и лучше понимать возрастные особенности. Онлайн‑формат закрывает дефицит знаний о том, как быть с ребёнком в современных условиях. На мой взгляд, это новая норма: люди готовы учиться быть родителями, а не полагаться только на интуицию или опыт старших поколений», — сказала Лугинина.

Психологические курсы набрали 9% ответов. Бизнес‑направления выбрали 6% участников, а обучение по финансам и инвестициям — 3%. «Хотя их суммарная доля уступает хобби и здоровью, это устойчивый сегмент, где каждый процент — это люди, сознательно вкладывающиеся в предпринимательские навыки, управление деньгами, понимание рисков. Это такие прагматичные инвестиции», — поясняет Лугинина.

Наименьшее доверие у аудитории вызывают курсы по саморазвитию и личной эффективности (2%). «Вполне возможно, что низкий % доверия к подобным курсам связан с тем, что часть запросов, которые раньше относили к саморазвитию, сейчас распределились по более конкретным и предметным нишам: психология, здоровье, финансы, карьера. Люди хотят не абстрактного обещания, а конкретных, измеримых изменений. В свою очередь рынок подстраивается под запрос на предметность и практический результат», — сказала Лугинина.



