GetCourse: оборот онлайн-школ в детской нише за пять лет вырос втрое — до 9 млрд руб.

По данным аналитики GetCourse, с 2020 по сентябрь 2026 гг. проекты в сфере детского онлайн-образования заработали 44,6 млрд руб. С 2020 по 2025 гг. оборот сегмента вырос с 2,8 до 9 млрд руб., а а средний оборот одной школы — почти в три раза: с 2,8 до 7,7 млн руб. в год. Об этом CNews сообщили представители GetCourse.

Наиболее заметный рост оборота в детском онлайн-образовании пришелся на 2021 (+78%) и 2023 (+58%) г. В 2024 и 2025 гг. сегмент продолжил расти — на 15% и 4% соответственно. За первые девять месяцев 2026 г. оборот достиг 6,68 млрд руб.

Средний чек вырос в 2,6 раза: с 2540 руб. в 2020 г. до 6681 руб в 2025 г. За неполный текущий год он составил практически 8 тыс. руб. Самый активный рост среднего чека пришелся на 2022-2024 г. (+27-32% в год).

Пик числа учеников в сегменте был в 2021 г. (689 тыс.) и в 2023 (658 тыс.) г. За первые девять месяцев 2026 г. количество учеников достигло 400 тыс. человек. С 2023 г. число покупок онлайн-курсов держится на уровне 1,3 млн в год. Кроме того, родители часто возвращаются за новыми курсами: на одного покупателя приходится не менее двух курсов в год.

Рекордным по числу новых онлайн-школ в сфере обучения и воспитания детей стал 2020 г.: появилось 624 проекта — почти треть всех, кто вышел на этот рынок за последние семь лет. С 2021 г. число проектов стабильно держится на уровне 1200 в год.

В 2026 г. онлайн-школы в детском образовании и воспитании фокусируются на обучении — проекты, специализирующиеся на школьных предметах, иностранных языках и подготовке к экзаменам, занимают 32% среди всех школ в сегменте. На втором месте — курсы о воспитании и детской психологии (23%). Еще по 18% занимают школы, посвященные уходу за младенцем, и проекты, направленные на развитие навыков и способностей у детей: от скорочтения до бытовых привычек. Онлайн-курсы по подготовке к беременности и родам составляют 14%, а проекты, обучающие педагогов и репетиторов, — 9%.

Доля школ, которые помогают родителям выстраивать отношения с ребенком и разбираться в детской психологии, с 2020 г. сократилась с 32% до 23%. Обратная динамика наблюдается у направления, связанного со школьной программой, изучением иностранных языков, подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ и поступлением в вуз: его доля выросла с 25% в 2020 г. до 32% в 2026 г.

С 2020 г. доля проектов по беременности и родам снизилось с 25% до 14%. При этом онлайн-школ, направленных на изучение навыков ухода за новорожденным ребенком, стало больше: их доля выросла с 12% в 2023 г. до 18% в 2026 г., и это направление теперь обогнало подготовку к родам. Родители ищут решение конкретных задач: как наладить сон малыша, ввести прикорм, выстроить режим дня. Такие курсы дают быстрый и измеримый результат, а значит, понятную ценность для покупателя.

Быстрее всего растут проекты, направленные на профессиональное развитие репетиторов: если в 2023 г. их оборот составил 350 млн руб., то в 2026 г. уже 554 млн, то есть вырос на 59% за три года. Растущий спрос на подготовку к экзаменам формирует вокруг себя смежный бизнес: онлайн-школы обучают не только детей, но и тех, кто их готовит.

«Пока многие направления онлайн-образования переживают непростой период, детский сегмент остается одной из самых устойчивых ниш. Причина простая: расходы на обучение и развитие детей для семей приоритетные даже при пересмотре бюджета. Благодаря этому спрос в детском сегменте долгосрочный и не зависит от трендов. Это подтверждает и аналитика: с 2023 г. число заказов в сегменте стабильно держится на уровне 1,3 млн в год. Покупатели остаются лояльными — родители возвращаются за новыми курсами, и в 2026 г. году, как и прежде, на одного покупателя приходится не менее двух заказов. На наш взгляд, рост направления обеспечивают прежде всего повторные покупки. Ниша при этом заметно повзрослела: на рынке укрепляются проекты, которые выстраивают для ребенка последовательную образовательную траекторию и сопровождают обучение на разных этапах. Авторы онлайн-курсов могут построить здесь долгосрочный бизнес, при условии, что они предлагают семье системную программу обучения на несколько лет вперед», — сказала Дарья Наумова, директор по внешним коммуникациям GetCourse.