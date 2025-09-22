Разделы

Сидоров Иван


УПОМИНАНИЯ


22.09.2025 Wildberries & Russ начала тестировать интеграцию WB ID в сторонние сервисы – первым партнером стал «Профи.ру» 1
06.11.2024 Автоматизация санкционного комплаенса с FraudWall AML List 3
23.09.2024 МТС ID ускорила авторизацию на сайте «Профи»  1

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Сидоров Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Fraudex - Фродекс 17 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13768 1
МТС Трэвел - MTS Travel 288 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 923 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5114 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1173 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 724 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 229 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70874 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11954 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8797 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9586 1
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP (One Time Password) 227 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 426 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4449 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33081 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 526 1
Интерфакс X-Compliance 3 1
Fraudex FraudWall 3 1
МТС ID - МТС ID KYC 52 1
СКБ Контур - Контур.Призма 21 1
Игумнова Евгения 3 1
Луцкович Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 153359 1
Европа 24518 1
Турция - Турецкая республика 2457 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3616 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3556 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1718 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6537 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 854 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11297 1
Английский язык 6826 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50363 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8180 1
