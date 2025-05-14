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Игумнова Евгения
УПОМИНАНИЯ
|14.05.2025
|МТС ID внедрил технологию распознавания дипфейков для защиты от мошенничества 1
|23.09.2024
|МТС ID ускорила авторизацию на сайте «Профи» 1
|04.07.2024
|«МТС ID» интегрирован в электронный «Личный кабинет» абонента «Газпром межрегионгаз» 1
Игумнова Евгения и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
|Газпром ПАО 1363 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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