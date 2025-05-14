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Индексная книга (каталог) CNews*
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Игумнова Евгения


УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 МТС ID внедрил технологию распознавания дипфейков для защиты от мошенничества 1
23.09.2024 МТС ID ускорила авторизацию на сайте «Профи»  1
04.07.2024 «МТС ID» интегрирован в электронный «Личный кабинет» абонента «Газпром межрегионгаз» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Игумнова Евгения и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13163 3
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 89 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
Газпром ПАО 1363 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8618 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28815 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11418 2
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP (One Time Password) 216 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 362 1
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 172 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 825 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7026 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9366 1
МТС ID - МТС ID KYC 50 3
Сидоров Иван 2 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1665 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3541 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359269, в очереди разбора - 756336.
Создано именных указателей - 174670.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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