МТС ID ускорила авторизацию на сайте «Профи»

МТС сообщает, что пользователям сервиса поиска специалистов «Профи» стала доступна бесшовная аутентификация с помощью МТС ID. Интеграция ускорила авторизацию специалистов на сайте «Профи» и позволила на треть оптимизировать расходы на обработку данных клиентов при входе в систему. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС ID предоставляет бесплатный сервис авторизации для компаний, доступный пользователям любых мобильных операторов. МТС реализовала для «Профи» индивидуальный сценарий использования кнопки авторизации. Пользователь вводит номер телефона, по которому платформа автоматически определяет принадлежность номера к одному из операторов и высылает одноразовый пароль. Ввод кода из SMS не требуется, если в браузере активны сеансы в других экосистемных продуктах МТС (МТС Travel, «Строки» и др).

Авторизация с помощью МТС ID сейчас доступна специалистам в веб-версии интерфейса, а скоро появится и в приложении «Профи» для специалистов.

«Профи» - один из самых посещаемых сайтов Рунета, ежемесячная аудитория которого в среднем составляет 6,4 млн человек. Интеграция с МТС ID позволила «Профи» решить целый ряд важных для бренда задач – повысить скорость авторизации и снизить затраты. МТС благодаря сотрудничеству получила возможность присутствовать на еще одной высокочастотной витрине. Теперь специалисты могут зарегистрироваться и получить доступ к своим аккаунтам за считанные секунды, а одноразовые пароли обеспечивают высочайший уровень защиты. В ближайшее время авторизация с помощью МТС ID будет доступна и пользователям приложения «Профи» для специалистов. Компания ценит комфорт пользователей и тщательно тестирует нововведения перед их масштабированием», — отметила руководитель коммерческого направления портфеля продуктов МТС ID Евгения Игумнова.

«Мы в Профи создаем технологические решения, которые делают жизнь людей легче, соединяют клиентов и специалистов на нашей платформе и помогают им договариваться в комфортной обстановке. Именно поэтому для нас было важно найти партнера, разделяющего эти ценности, и способного помочь сделать вход на сайт для специалистов еще удобнее и проще», — отметил бренд-директор сервиса «Профи» Иван Сидоров.