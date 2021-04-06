GetCourse выбрал G-Core Labs в качестве глобального провайдера CDN

G-Core Labs стал поставщиком глобального CDN для платформы GetCourse, сервиса для продажи и проведения онлайн-тренингов. Сеть доставки контента позволяет платформе быстро доставлять видеоконтент до пользователей по всему миру.

«В России примерно 70% всех онлайн-курсов продаётся на нашей платформе. Свои занятия на ней проводят более 9000 авторов, которые суммарно загрузили к нам примерно 700 Тб видео и картинок, — комментирует совладелец и управляющий партнёр сервиса Сергей Михайлов. — Каждый день на сайты школ, работающих на наших серверах, приходит 3 млн посетителей, и это в основном русскоговорящая аудитория, которая может находиться по всему миру. Перед нами встала задача: научиться каждому быстро и качественно доставлять видео в ту точку, где он находится».

Решить задачу руководство платформы решило с помощью CDN. Первый опыт показал, что с доставкой контента по России местные провайдеры справляются удовлетворительно, но пользователям из других мест — например, из Японии, Австралии, Европы или Америки — обеспечить приемлемую скорость просмотра видео они не способны. Сложность возникла и с международными решениями.

«Мы взяли, наверное, самый известный CDN в мире — Akamai, — и попробовали подключить его. Всё было отлично, однако было одно «но»: учитывая петабайты трафика, который мы раздаём ежемесячно, цена за услуги мирового лидера оказалась кусачей, — объясняет Сергей Михайлов. — Тогда случилось радостное для нас событие: на нас вышла компания G-Core Labs, которая предложила одну из своих услуг — CDN».

Протестировать сеть доставки контента удалось в рекордные сроки: программисты GetCourse и специалисты техподдержки G-Core Labs за два дня настроили и полностью подготовили CDN к работе. Скорость и качество доставки контента сначала проверили на 10% трафика, а уже в скором времени начали использовать CDN на все 100% — качество сервиса оказалось на уровне мировых компаний. «Самая приятная часть в том, что цена существенно ниже, чем у Akamai. Всё это позволило нам сделать однозначный выбор в пользу G-Core Labs», — добавляет Сергей Михайлов.