«Яндекс» выступил с заявлением о сохранении культуры open source

Директор по распространению технологий «Яндекса» Григорий Бакунов выступил с заявлением, которое отражает позицию всей компании.

«События последних дней заставляют нас заявить позицию по новостям вокруг проекта Nginx. Мы в «Яндексе» считаем, что современный интернет невозможен без культуры open source и людей, которые инвестируют свое время в разработку программ с открытым кодом.

Судите сами: все мы используем браузеры с открытым кодом, получаем страницы с сервера с открытым кодом, который работает на ОС с открытым кодом. Открытость – не единственное свойство этих программ, но, безусловно, одно из важнейших. Собственно, большая часть свойств этих программ появились благодаря тому, что разработчики со всего мира могли прочитать их код и предложить подходящие изменения. Гибкость, быстрота и настраиваемость опенсорс-программ – это то, что позволяет современному интернету ежедневно совершенствоваться силами тысяч программистов по всему миру.

Опенсорс-программы появляются по-разному – иногда это дерзкий одиночка, который пишет код в свое удовольствие дома, а иногда это работа целой компании, поддерживающей открытость кода. Но и в последнем случае это всегда не только и не столько команда, но конкретный человек, лидер, создающий проект. Благодаря Линусу Торвальдсу появился Linux. Микаэль Видениус создал, наверное, самую популярную у веб-разработчиков базу данных MySQL, а Майкл Стоунбрейкер с командой из Беркли – PostgreSQL. В корпорации Google Джеф Дин создал TensorFlow.

В «Яндексе» тоже есть такие примеры: Андрей Гулин и Анна Вероника Дорогуш, которые создали первую версию CatBoost и Алексей Миловидов, который запустил разработку ClickHouse и собрал сообщество разработки вокруг проекта. Мы очень рады, что эти разработки сейчас принадлежат огромному сообществу разработчиков из разных стран и компаний. Таким же предметом общей гордости российского open source-сообщества является Nginx – проект Игоря Сысоева. Сегодня Nginx используется более чем на 30% интернет-страниц всего интернета и почти всеми крупными интернет-компаниями.

Сами по себе программы с открытым исходным кодом не приносят прибыли. Конечно, есть примеры построения бизнеса вокруг опенсорса: RedHat построил огромную публичную компанию на поддержке своего дистрибутива Linux, а MySQL AB оказывал платную поддержку открытой базы данных MySQL. Но все же главное в опенсорсе – не бизнес, а построение сильного открытого продукта, который улучшается всем миром.

Открытый код – основа быстрого развития интернет-технологий. Важно, чтобы у широкого круга разработчиков сохранялась мотивация выкладывать свои разработки в опенсорс и тем самым совместными усилиями решать сложные задачи. Преследования за открытый код – это очень плохой сигнал сообществу программистов. Мы абсолютно убеждены, что все технологические компании должны поддерживать и развивать опенсорс-движение».